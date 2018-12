Quasi ufficiale l’ASUS Zenfone Max Pro M2 | trapelate le specifiche tecniche

optimaitalia

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Il giorno di presentazione dell'ASUSMax Pro M2, insieme alla versione base 'Max M2', cadrà il prossimo 11 dicembre, ma grazie alla recente pubblicazione della pagina dedicata sull'e-commerce indiano 'Flipkart' (in genere molto preciso) conosciamo già gran parte delleche andranno a comporre il quadro della sua scheda tecnica. Ci sarà il notch sullo schermo del dispositivo (pannello da 6.3 pollici con risoluzione pari a 2280 x 1080 pixel), rivestito da Corning Gorilla Glass 6 per una protezione superiore.Non mancherà la doppia fotocamera griffata Sony da 12 + 5MP (ideale per catturare scatti con effetto bohek ed in ambiente non particolarmente luminosi), ed una batteria da 5000 mAh, che garantirà una durata di utilizzo, anche intenso, di due giornate piene. Ad alimentare l'ASUSMax Pro M2 il processore Snapdragon 660 da 2.2GHz, coadiuvato ...