Putin:"No disarmo missili pretesto Usa"

Gli Usa non hanno fornito nessuna prova "della presunta violazione della Russia del Trattato sull'eliminazione deia medio e corto raggio". Così il presidente russorisponde a Pompeo, segretario di Stato Usa, che aveva ventilato l'uscita degli Usa dal trattato in 60 giorni, se Mosca non fosse tornata a rispettare l'accordo diche risale alla Guerra Fredda. Per Mosca sollevare presunte violazioni non è altro che unUsa per smantellare il Trattato Inf.(Di giovedì 6 dicembre 2018)