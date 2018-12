Primarie Pd | Renzi | “Minniti irritato? Non mi occupo del congresso”

Ai renziani non tornano i sondaggi che danno Zingaretti vincitore alle Primarie : Marco Minniti è dietro Nicola Zingaretti in tutti i sondaggi eppure al Pd sono convinti che alla fine sarà l’ex ministro dell’Interno a vincere la disfida delle primarie. Ma perché? E’ presto detto. Si calcola che questa volta nei gazebo andranno al massimo in settecento, ottocentomila, cioè la metà

Pressing renziano su Minniti : "Lotti guidi la campagna per le Primarie" : Arriva dal cuore del Giglio magico, e dà l'idea di come il mondo renziano abbia deciso di investire sulla candidatura dell'ex ministro dell'Interno. I numeri dei gruppi parlamentari parlano chiaro: ...

Assemblea Pd - Renzi non c è. Martina verso candidatura di squadra. Zingaretti - appello per le Primarie : Un processo lungo e faticoso. L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo . A otto mesi dal tracollo delle politiche, sono ...

Assemblea Pd - Martina si dimette 'Ora unità'. Renzi non c è. Zingaretti - appello per le Primarie 'Tutti ai gazebo' : L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo. A otto mesi dal tracollo del partito, sono state formalizzate le dimissioni di ...

Primarie Pd forse il 3 marzo - suspense renziani per Minniti : Roma, 13 nov., askanews, - A pochi giorni dall'assemblea che deve convocare il congresso sembra ancora molto fluida la situazione in casa democratica. Le Primarie Pd potrebbero slittare al 3 marzo, è ...

Primarie Pd - "voto Zingaretti Ma occhio a Renzi - non è finito" : Intervista di Affaritaliani.it al filosofo Massimo Cacciari. La carriera politica di Renzi è finita? "No, affatto. E' giovane e con una grande volontà di comandare e decidere. Vedrà come finiscono le Europee e se esplode definitivamente..." Segui su affaritaliani.it

Dario Argento : "Renzi ha diffuso il virus degli zombie nel Pd. Alle Primarie voterei Zingaretti o Minniti" : "Oggi è l'epoca degli zombi, se si va alla Camera qualcuno se ne trova. Ci sono partiti che sono un po' 'zombeschi', tipo Forza Italia, oppure LeU di Pietro Grasso". Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Dario Argento si è lanciato in alcuni confronti tra cinema dell'orrore di cui è maestro, e politica.Dal punto di vista horror', come vede il Pd? "Lì in una parte ci sono gli zombi mentre l'altra è ...

Renzi show alla Leopolda. Minniti alle Primarie Pd? 'Al momento opportuno' : Firenze, 20 ott., askanews, - Confessa che era un po' il suo sogno e che 'al di là del disgusto con cui Guerini, uno importante che presiede il Copasir, mi guarda farlo', condurre lo rende 'felice'. ...

Leopolda 2019 - Renzi rispolvera il gong. Pd e Primarie banditi : Roma, 15 ott., askanews, - 'Il titolo? Ritorno al Futuro. Perché ne abbiamo bisogno noi ma ne ha bisogno soprattutto l'Italia. Si parte venerdì sera, intorno all'ora di cena, come sempre. Poi spazio ...