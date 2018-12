Primarie Pd | Minniti si ritira dalla corsa alla segreteria dem

Primarie Pd - Marco Minniti verso l’addio : l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi : Marco Minniti non si fida. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia dei Renziani, l’ex ministro dell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa che Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso ...

Minniti ritira la candidatura alle Primarie Pd : Marco Minniti ha deciso che no, così non si può andare da nessuna parte, lui molla. La decisione arriva dopo una giornata di incontri e, soprattutto, di riflessione con i fedelissimi. "Non voglio fare la fine di Cuperlo e Orlando – ha confidato l'ex ministro ai suoi – se mi devo candidare per prendere il 20%, meglio lasciar perdere".Un incontro pomeridiano con Luca Lotti e Lorenzo Guerini non ha cambiato le cose, ...

Primarie Pd - Renzi : “Minniti irritato? Non mi occupo del congresso” : Nella serata di ieri, a una settimana dal termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso, si sono diffuse una serie di indiscrezioni relative a un possibile ritiro dell'ex ministro Marco Minniti dalle Primarie del Pd. In mattinata, l'ex segretario dem Matteo Renzi ha replicare tranchant alle domande: "Minniti irritato? Come sapete non mi occupo del congresso Pd",Continua a leggere

Primarie - la candidatura di Minniti non decolla : c'è un problema di modernità : Unindizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. La candidatura di Marco Minniti alle Primarie Pd, almeno allo stato, secondo tutti i sondaggi non decolla. Sia pure con numeri oscillanti, Nicola Zingaretti risulta stabilmente in testa alle intenzioni di voto e Maurizio Martina, fresco della saldatura con Matteo Richetti, si avvicina alla seconda posizione.Una premessa: se i sondaggi non sempre sono ...

Primarie Pd - nessun candidato supera il 50% : dietro a Minniti - boom di Martina : La corsa alle Primarie del Pd non scalda certo i cuori come in passato ma già circolano i primi sondaggi. Tutti danno in leggero vantaggio il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti ma alcuni ...

È testa a testa nei sondaggi tra Zingaretti e Minniti alle Primarie Pd : E' testa a testa tra Nicola e Zingaretti e Marco Minniti, secondo l'ultimo sondaggio di Bimedia, sulle primarie del Pd. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre.L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente ...

Pressing renziano su Minniti : "Lotti guidi la campagna per le Primarie" : Arriva dal cuore del Giglio magico, e dà l'idea di come il mondo renziano abbia deciso di investire sulla candidatura dell'ex ministro dell'Interno. I numeri dei gruppi parlamentari parlano chiaro: ...

Pensioni - Salvini : Boeri sfiderà Minniti alle Primarie Pd. Di Maio : quota 100 si farà : I vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insistono su quota 100 e attaccano il presidente dell'Inps Tito Boeri, secondo il quale «con la quota 100 i conti non...

Minniti si candida alle Primarie del Pd : “Ma la mia famiglia ha delle resistenze” : «La mia famiglia ha una piccola resistenza sull’idea che io abbia deciso di candidarmi». L’ufficialità della candidatura alle primarie del Pd di Marco Minniti arriva così, con una frase tra il pubblico e il privato durante la trasmissione «In mezz’ora in più» su Rai 3....

Pd - tempi lunghi per le Primarie. Minniti e Martina verso la candidatura : L Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluder con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...

Primarie Pd - secondo i sondaggi è testa a testa tra Zingaretti e Minniti : Il governatore del Lazio in leggero vantaggio sull'ex ministro che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura...