: ?? Secondo fonti parlamentari citate da @Agenzia_Italia Marco Minniti sarebbe ormai deciso a ritirarsi dalle primarie del Pd - you_trend : ?? Secondo fonti parlamentari citate da @Agenzia_Italia Marco Minniti sarebbe ormai deciso a ritirarsi dalle primarie del Pd - SkyTG24 : #Pd, dubbi sulla candidatura di Minniti alle primarie: ipotesi ritiro - fattoquotidiano : Primarie Pd, Marco Minniti verso l’addio: l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)non si. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia deiani, l’exdell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa chesarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso congressuale del pd e con l’unico intento di favorire l’elezione di un segretario autorevole”. Ma le cronache politiche degli ultimi giorni lasciano intravedere ben altro.Dopo aver annunciato di correre “da autonomo” ma appoggiato dall’areaana,negli ultimi giorni aveva maturato dei dubbi. Sullo sfondo c’é il fattore. L’ex capo del Viminale non sarebbe contento dello scarso impegno del ...