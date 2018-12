Primarie del Pd | Minniti ora si ritira dalla corsa

Anche ai "dem" ormai è chiaro : le Primarie sono un bluff - ora è tempo del partito di Renzi : Minniti deluso svela il bluff dei Renziani mentre Zingaretti, costretto a lasciare la sua proverbiale bonarietà che voleva...

Primarie Pd - Renzi : "Minniti irritato? Non mi occupo del congresso" : Nella serata di ieri, a una settimana dal termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso, si sono diffuse una serie di indiscrezioni relative a un possibile ritiro dell'ex ministro Marco Minniti dalle Primarie del Pd. In mattinata, l'ex segretario dem Matteo Renzi ha replicare tranchant alle domande: "Minniti irritato? Come sapete non mi occupo del congresso Pd",

Dl Sicurezza - Martina : "Vogliamo fare opposizione? Lanciamo referendum abrogativo ai gazebo del Pd per le Primarie" : "La proposta a tutti i candidati del Pd è che i gazebo del 3 marzo, oltre che per scegliere il segretario del partito, siano utilizzati per raccogliere le firme per il referendum abrogativo del dl Sicurezza, che diventino un atto fondante dell'alternativa al governo, su uno dei temi decisivi del confronto tra destra e sinistra". A dirlo, in conferenza stampa, il candidato alla segretaria del Partito democratico, Maurizio Martina,

Primarie del Pd - quel patto sulle liste che lega i tre candidati : Come spesso avviene, è Arturo Parisi, padre dell'Ulivo e uno dei fondatori del Pd, a mettere il dito nella piaga: «Il nuovo segretario sarà eletto a 20 giorni dal deposito dei simboli per le europee», twitta indignato. Dopo aver letto che la commissione congresso ha deciso che le Primarie si terranno il 3 marzo. Ma se Parisi trae come conclusione c...

Credevate di aver capito tutto della Libia? Beh - poi sono arrivate le Primarie del Pd : Nelle ultime settimane sono sempre stato in giro per le riprese di un nuovo programma che andrà in onda tra pochi giorni. Non ho avuto quindi la possibilità di tenermi aggiornato sui fatti più salienti della politica di casa nostra né tantomeno di andare a scovare qualche scomoda verità nascosta nel

Le Primarie del PD saranno il prossimo 3 marzo : La direzione nazionale del Partito Democratico ha stablito che le primarie per la scelta del prossimo segretario si svolgeranno il 3 marzo. Il prossimo 12 dicembre scadranno invece i termini per presentare le proprie candidature. Al momento i dirigenti del

Le Primarie del Pd si svolgeranno il 3 marzo : sette sfidanti in corsa per la segreteria : Le primarie del Partito Democratico si svolgeranno il prossimo 3 marzo. Ad ufficializzare la data della votazione è stata la direzione del Pd approvando inoltre il regolamento congressuale pressoché all'unanimità (con 4 astensioni). Il congresso del Partito Democratico, dunque, si aprirà con la convenzione nazionale il prossimo 2 febbraio. In corsa per la segreteria ci sono sette sfidanti.

Prodi attacca il suo Pd : 'Non ci sono programmi delle Primarie - non so se voto' : Romano Prodi è uno degli uomini politici che ha segnato gli ultimi trent'anni della politica italiana. Europeista convinto, grande sostenitore della moneta unica ed anima di una sinistra confluita nel Pd ormai diversi anni fa. Oggi il grande partito riformista sembra in caduta libera e all'orizzonte vede delle primarie che non si sa dove potranno condurre, considerata la necessità di risalire nei consensi ai minimi storici. La voce dell'ex

Il piano di Martina nella corsa alle Primarie del Pd : «Ci candidiamo», esordisce Maurizio Martina a ora di pranzo, nella sezione Pd del quartiere San Lorenzo di Roma. Storica roccaforte di sinistra. Non è un utilizzo del plurale maiestatis, ma uno dei concetti chiave della campagna congressuale del segretario uscente del Pd: «Siamo una squadra che ha voglia di lavorare insieme, "l'io"» ci ha già fatto...