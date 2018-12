Prima bimba al mondo nata grazie al trapianto di utero di una donatrice morta

meteoweb.eu

: @astrosmoonbin No non sei strano affatto,diciamo che le smagliature raccontano una e vera propria storia di una bim… - Miso_PinkLady : @astrosmoonbin No non sei strano affatto,diciamo che le smagliature raccontano una e vera propria storia di una bim… - shamyraevans : prima che mi venga il ciclo sono satana quando ho il ciclo divento una piccola bimba dolorante e vogliosa di coccole PERCBÈ - Mammole : ?'Signora la bimba ha smesso di crescere, dobbiamo indurre il parto per arresto di crescita, se avete la valigia fa… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) I medici brasiliani hanno annunciato labambina delda una donna che ha ricevuto ildidi una. 10 simili tentativi precedenti in Repubblica Ceca, Turchia e USA non sono andati a buon fine. 11 nascite precedenti hanno utilizzato l’di unain vita, solitamente una parente o un’amica. Gli esperti sostengono che utilizzare l’di unadeceduta potrebbe dare nuove possibilità di. Come parte dello studio brasiliano, sono previsti altri due trapianti.La piccola,lo scorso dicembre, è figlia di una donna di 32 annisenzaper una sindrome rara. La donna, inizialmente preoccupata del, è rimasta incinta attraverso la fecondazione in vitro 7 mesi dopo il. Laera una donna di 45 anni che aveva avuto 3 figli e che è deceduta per un ictus. Il parto è avvenuto tramite ...