Prezzi dei biglietti per gli Imagine Dragons a Firenze Rocks nel 2019 | prevendita al via

Francia - Il governo congela l'aumento dei Prezzi : Il governo francese sospenderà per sei mesi l'aumento delle tasse sul carburante che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio 2019 e che ha scatenato le proteste in tutta la Francia, dei cosiddetti "gilet gialli", degenerata sabato scorso in vera guerriglia urbana. Lo ha dichiarato il primo ministro douard Philippe in un discorso in tv alla nazione, annunciando che allo stesso tempo saranno congelati anche i rincari di ...

Al via la prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : info e Prezzi : La prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente disponibili. Chiusa la prelazione per il fan club e per gli iscritti alla newsletter, sono ora in vendita i tagliandi di ingresso anche per i non iscritti alle sezioni speciali. Come annunciato nel corso di presentazione del progetto, Laura Pausini e Biagio Antonacci daranno il via al tour a due voci dal 26 giugno al San Nicola di Bari, per ...

I gilet gialli sbarcano a Bruxelles : scontri con la polizia contro l’aumento dei Prezzi : Dopo le manifestazioni francesi i gilet gialli si fanno vedere anche in Belgio: poche centinaia di persone hanno messo a ferro e fuoco il quartiere di Bruxelles in cui sorge il palazzo del governo.Continua a leggere

River-Boca a Madrid - ricorso di Angelici : intanto ecco i Prezzi dei tagliandi : Sembrava tutto fatto dopo la conferma da parte della CONMEBOL sul fatto che River-Boca potesse giocarsi a Madrid al “Santiago Bernabeu”. Però, come riportato dall’Equipe, gli Xeneizes non avrebbero ancora dato il loro benestare, anzi, ci sarebbe stata una reazione negativa al rigetto del ricorso presentato per i fatti del “Monumental” e la società di Angelici sarebbe disposta anche ad arrivare al Tas. Il Boca, ...

Italia : cresce l'inflazione a novembre - sostenuta dai Prezzi dei beni energetici : l'inflazione continua ad essere sostenuta dai prezzi dei beni energetici , che tuttavia mostrano qualche segnale di rallentamento. La componente di fondo, pur accelerando lievemente, rimane debole e ...

David Guetta in Italia nel 2019 per un unico concerto a Bologna : Prezzi dei biglietti in prevendita : David Guetta in Italia nel 2019 terrà un unico concerto in programma all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). A più di un anno dal prossimo concerto Italiano di Davide Guetta, oggi vengono diffusi i dettagli sulla data e sulla prevendita dei biglietti disponibili in prevendita da venerdì 7 dicembre alle ore 9.00 su TicketOne.it e via call center. I ticket d'ingresso saranno poi disponibili dalle ore 9.00 di lunedì 10 dicembre in ...

Giappone - Prezzi dei servizi in crescita a ottobre : Oltre le attese i prezzi dei servizi in Giappon e a ottobre su anno, mentre tornano a crescere su mese. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dell'1,3% , in ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Phil Collins in Italia nel 2019 : I concerti di Phil Collins in Italia nel 2019 sono finalmente ufficiali. I biglietti per assistere all'unico live dell'ex Genesis sono in prevendita dalle 10 del 30 novembre, con i Prezzi che vi indicheremo di seguito. L'unica tappa per la leg Italiana si terrà il 17 giugno del 2019 al Mediolanum Forum di Assago, che saranno messi in vendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna dei tagliandi d'ingresso è ...

Prezzi dei biglietti per Michael Bublé a Milano nel 2019 - 2 concerti al Mediolanum Forum di Assago : I biglietti per Michael Bublé a Milano, in concerto al Mediolanum Forum di Assago, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati della penisola. Due i concerti dell'artista in programma in Italia il prossimo anno, entrambi al Forum di Assago (Milano): le date sono quelle del 23 e del 24 settembre 2019. Il tour mondiale sarà l'occasione per presentare dal vivo il nuovo disco di inediti dell'artista, Love, ...

Prezzi dei biglietti per i Thirty Seconds To Mars in Italia nel 2019 da Roma a Padova - Pistoia e Barolo : Al via la prevendita dei biglietti per i concerti dei Thirty Seconds To Mars in Italia nel 2019. La band terrà quattro concerti nel nostro Paese rispettivamente in programma a Roma, Padova, Pistoia e Barolo dal 3 al 7 luglio. Nel corso del tour Italiano, i Thirty Seconds To Mars presenteranno i brani contenuti nell’ultimo album di inediti, America, che contiene i singoli di successo Walk on Water e Dangerous Night ma anche Rescue Me, tutti ...

Biglietti in prevendita per la seconda data dei Negramaro a Milano nel 2019 : Prezzi e settori del Forum : Rimandato per le condizioni di salute del chitarrista Lele Spedicato, il calendario dell'Amore Che Torni Tour Indoor si arricchisce ora di una seconda data dei Negramaro a Milano nel 2019. Il tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio della band di Giuliano Sangiorgi, prodotto e distribuito da Live Nation Italia, aggiunge a grande richiesta di pubblico una nuova data a Milano, la seconda, il 28 febbraio al Mediolanum Forum: il nuovo ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : Prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...

Al via la prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e Prezzi dei biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Emirates : profitti in calo nel semestre - a pesare il rialzo dei Prezzi del greggio : Calano i profitti del gruppo Emirates nei primi sei mesi dell'anno e questo per colpa "del significativo aumento dei prezzi del petrolio, +37%, e da movimenti sfavorevoli delle valute in alcuni ...