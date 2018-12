Pozzuoli | gara di velocità per le strade | investito e ucciso un uomo

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto frontale a oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...

Pozzuoli - folle gara d’auto tra giovani in centro : a 100 km/h investe e uccide una persona - 21enne arrestato. Il video : Gareggiava, in auto, in centro a Pozzuoli, con un coetaneo 21enne. Tra venerdì e sabato notte un giovane, alla guida della 500 del nonno e con a bordo la ragazza, ha investito un netturbino 62enne, Alfonso Campochiaro e lo ha ucciso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Denunciato, invece, per concorso in omicidio stradale, l’amico. Dalle telecamere di videosorveglianza, i ...