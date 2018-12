optimaitalia

: #Salvini: Il bello del mio ministero è che si è in servizio 24/24. Il procuratore di Torino temo che abbia sollevat… - matteosalvinimi : #Salvini: Il bello del mio ministero è che si è in servizio 24/24. Il procuratore di Torino temo che abbia sollevat… - OptiMagazine : Polverone sollevato dalle #accise eliminate in Francia: Carlo Cozzi e la bufala sui costi della benzina… - 8_ferro : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Il bello del mio ministero è che si è in servizio 24/24. Il procuratore di Torino temo che abbia sollevato u… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Si chiamae sarebbe uno dei gilet gialli di nazionalità italiana che in questi giorni ha contribuito alla grande conquista dellein, dopo le fortissime proposte a proposito degli aumenti del costo per la benzina. Il suo video, pubblicato un paio di giorni fa, è diventato estremamente virale sui social, al punto da essere ricondiviso quasi 40.000 volte al momento della pubblicazione del nostro articolo. Si tratta di? Sembra proprio di sì, ed il valore appena riportato evidenzia quanto sia complicato per il nostro popolo approfondire una questione prima di ricondividerla.Per la cronaca, si tratta dello stesso personaggio che di recente ha impersonificato Stefano Angelli, pilota pentito per aver dato il proprio contributo al cambiamento climatico "forzato" (qui il nostro report), fino ad arrivare al presunto cuoco italiano in Svezia, ...