Pogba-Mourinho | nuovo capitolo Il francese attacca lo Special

United - Pogba : 'Mourinho ci limita i movimenti' : TORINO - La telenovela José Mourinho-Paul Pogba si arricchisce di un'ulteriore puntata. Dopo la frase attribuita al tecnico portoghese contro l'ex centrocampista della Juventus , ' un virus che ...

Manchester United - Mourinho : 'Pogba un virus? Non sto a questo gioco' : Un rapporto tra alti e bassi e qualche scintilla di troppo, specialmente negli ultimi mesi. Tra José Mourinho e Paul Pogba non sempre tutto ha funzionato per il meglio, ma l'attuale allenatore del ...

Manchester United : Pogba un virus - Mourinho lo condanna - : Il campione del Mondo proprio con Josè Mourinho non va d'accordo e questo potrebbe spingerlo a cambiare aria addirittura a gennaio.

Juventus-Pogba - Mourinho scarica il francese : “Sei un virus” : JUVENTUS POGBA- Si riapre la clamorosa indiscrezione di mercato che potrebbe riavvicinare Paul Pogba alla Juventus. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore dai tabloit inglesi, Josè Mourinho avrebbe scaricato ufficialmente Paul Pogba dopo il match contro il Southampton. Parole forti e decise quelle rivolte dal tecnico portoghese al centrocampista francese: “Sei un virus, danneggi i […] L'articolo Juventus-Pogba, Mourinho scarica il ...

Manchester United - clamorosa lite Mourinho-Pogba : “sei solo un virus - non giochi a calcio” : Mourinho-Pogba, la querelle tra i due prosegue ed i toni in casa Manchester United si alzano in maniera a dir poco pericolosa Mourinho-Pogba, nuovo atto di un rapporto mai decollato. I due si stanno beccando da inizio stagione ed in casa Manchester United si prospettano ore calde in vista del mercato invernale, ma sopratutto di quello estivo del 2019. “O lui o me”, sembra voler dire Pogba con i suoi continui atteggiamenti, ma ...

Manchester United - Mourinho contro Pogba : 'Sei un virus! Non rispetti gli altri e danneggi chi ti sta intorno' : Uno sfogo durissimo quello dell'allenatore portoghese, spazientito dall' ennesima prova sottotono del centrocampista che si è laureato campione del mondo con la Francia. Una partita insufficiente ...

Pogba chiama il parrucchiere in hotel : Mourinho si infuria : MANCHESTER - Nuove tensioni fra José Mourinho e Paul Pogba . Stando al 'Mail', dietro l'esclusione a sorpresa del centrocampista francese dall'undici titolare di martedì contro lo Young Boys ci ...

Ex Inter - Ince : 'Pogba è asfissiato da Mourinho - deve lasciare lo United' : Quando ha libertà di giocare e muoversi è uno dei migliori al mondo, ma penso che per il suo bene e per quello del club sia meglio che lasci lo United '.

Ince : 'Pogba soffocato da Mourinho. Lascerà lo United' : TORINO - L'ex centrocampista di West Ham, Manchester United, Inter e Liverpool , Paul Ince , 53 volte Nazionale inglese ed oggi allenatore , senza squadra da quattro stagioni, , è entrato a gamba tesa ...

Juventus-Manchester United : fischi per Mourinho - applausi per Pogba : TORINO - Un autentico boato e un lungo applauso ha accolto Paul Pogba al suo ingresso nell'Allianz Stadium e alla lettura delle formazioni prima di Juventus-Manchester Utd, gara valida per la quarta ...

Non insultate Mourinho - coccolate Pogba : TORINO - L'antipatia non autorizza la volgarità. Quindi, se è perfettamente lecito che José Mourinho non venga accolto con carezze e petali di rosa dal popolo juventino , che non gli perdona il ...

Champions : United; Mourinho - con Pogba c'è un buon rapporto : ANSA, - TORINO, 6 NOV - "Il mio rapporto con Pogba? Lo classifico come un buon rapporto tra giocatore e allenatore". Così Mourinho, sul feeling con il centrocampista francese, ex Juventus, che secondo ...

Il rapporto con Pogba - i complimenti di Mourinho e il Pallone d’Oro - Bonucci sincero : “lo merita Ronaldo! Mou? Un piacere i suoi complimenti” : A tutto Bonucci: il difensore della Juventus dai complimenti di Mourinho al rapporto con Pogba, le parole del bianconeri alla vigilia della sfida col Manchester United “Il mio rapporto con Mourinho è il rapporto di due persone che viste le sue parole si stimano. Io lo stimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata a Manchester e anche in America quando l’ho incontrato con il Milan. Per quanto riguarda il Pallone d’Oro ...

United : Mourinho - con Pogba buon rapporto : ANSA, - TORINO, 6 NOV - "Il mio rapporto con Pogba? Lo classifico come un buon rapporto tra giocatore e allenatore". Così Mourinho, sul feeling con il centrocampista francese, ex Juventus, che secondo ...