Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la

Spotify pubblica le chart del 2018 : i 5 artisti Più ascoltati in Italia sono tutti rapper : Che il rap sia il genere musicale di riferimento delle nove generazioni, in Italia come nel resto del mondo, non è certo una novità, ma negli ultimi tempi il dominio di quello che qualcuno si ostina addirittura a non considerare come un vero e proprio genere musicale è diventato più che mai schiacciante. E' infatti uno strapotere dimostrabile in maniera tangibile e oggettiva, visto che sono i numeri a decretarlo, quello sancito dalle ultime ...

Nell’era dello streaming l’hip hop non ha rivali - i rapper sono i Più ascoltati su Spotify nel 2018 : Quasi otto miliardi di stream nel 2018, per l’esattezza ben 7,9. Numeri da capogiro che fanno di Drake l’artista più ascoltato al mondo su Spotify. Ed Sheeran, che l’anno scorso era primo, scivola fino - e riscrivo fino - al numero cinque. Insomma, la musica è cambiata. Le classifiche del colosso dello streaming evidenziano che l’hip hop ormai ...

Applausi finti e registrati. Provocazione del Tg2 contro il pubblico dei talk : "Il nostro Più vero degli altri" : In gergo si direbbe ‘toccarla piano’. Il Tg2 si scaglia contro i pubblici a comando dei talk show italiani e per farlo ingaggia figuranti dichiaratamente finti.Accade ogni giorno a Frankenstein, striscia quotidiana delle 10 in onda su Raidue condotta dalla giornalista Manuela Moreno. Ad aiutarla nell’intervista all’ospite di turno c'è il vicedirettore del notiziario Giovanni Alibrandi con cui, sistematicamente, mette in scena lo stesso ...

Roma - apre la fiera 'Più Libri - Più Liberi' : 545 espositori e 650 appuntamenti : Libri sulla 'Nuvola'. S'inaugura domani la fiera della piccola e media editoria 'Più Libri, più Liberi' che dal 5 al 9 dicembre torna per il secondo anno al Roma Convention Center-La Nuvola all'Eur. A ...

Più di 60 rapper italiani nel nuovo album di Dj Fast Cut (tracklist e video preview) : E' a dir poco impressionante la tracklist di 'Dead Poets 2: I Due Ordini' il prossimo attesissimo disco di Dj FastCut, il cui pre-ordine è disponibile da oggi. Come spesso accade per i dischi firmati dai producer, non solo in ambito hop hop, le voci che si alterneranno sulle basi curate da FastCut saranno diverse e molto distanti tra loro, per stile, tecnica, vocalità, attitudine, immaginario e chi più ne ha più ne metta....Continua a leggere

Ricordando Frank Zappa. Il 4 dicembre 1993 moriva l’icona Più eccentrica del rock - tra genio e sregolatezza : L'intero mondo, 360 gradi di note e scale, timbri e suoni, pentagrammi e accordature, anche in questo momento sta Ricordando Frank Zappa. Chiunque tenti di ricostruire la sua biografia attraverso tutti i passaggi, le innovazioni e le peculiarità si ritrova sudato e spossato, con la penna che cade esanime sul foglio e le casse dello stereo che da giorni non smettono di lanciare musica. No, non perché la playlist stia riproducendo tutti gli ...

Omicidio Maggi : condanna Più che dimezzata in Appello per Valentina Piccinonno : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Napoli - de Magistris rilancia : 'Città ancora Più forte con approvazione bilancio' : 'L'approvazione del bilancio in Consiglio comunale la settimana scorsa rende la città ancora più solida e forte. Non sono riusciti con il debito ingiusto, con il blocco della spesa e con le norme ...

Gli investitori appaiono Più saggi di quanto si ritenga : Gli investitori tirano un sospiro di sollievo: novembre si chiude per il MSCI ACWI con una performance positiva; con 14 indici sui primi 25 al mondo per capitalizzazione che vedono il saldo ...

Chi ancor Più bella vuole apparire…Ilary Blasi e la crioterapia : Seduta estetica di “crioterapia” per Ilary Blasi. Il video, postato su Instagram dal suo fanclub ufficiale, ha raccolto moltissimi commenti e like. Merito della reazione comica di Ilary, al ghiaccio diffuso sul corpo. La crioterapia è infatti un particolare tipo di terapia che fa uso del ghiaccio e dell’abbassamento della temperatura corporea per ottenere dei benefici estetici sul corpo. Come spiegano i follower nei commenti, ...

Politica ambientale : Svizzera deve fare di Più - rapporto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lazio - Inzaghi "Non sappiamo Più vincere - al 45' volevo cambiarli tutti" : Simone Inzaghi incassa il terzo pareggio consecutivo, il secondo in rimonta, dopo quello con il Milan. Ma se all'Olimpico l'1-1 di Correa al 93' aveva lasciato il tecnico sollevato, il pari col Chievo ...

Microsoft supera Apple in borsa - ma ormai la sfida non è Più tra i due colossi. Che vacillano entrambi : Alcuni sostengono che la corsa continui, e la notizia che per la prima volta dal 2002 Microsoft (anche se solo per alcune ore) ha superato la capitalizzazione di borsa di Apple ha risvegliato vecchi ardori, ha rinfrescato il gusto di vecchie battaglie. Ma non è così. Oggi il denaro, i profitti, gli investimenti e gli uomini non vanno più a braccetto con le idee, le innovazioni, e non sono più l’espressione di opposte filosofie di vita e di ...

Grottammare - festa con i rappresentanti dei ''Borghi Più belli d'Italia nelle Marche'' : Tra i progetti futuri, il coinvolgimento del mondo scolastico è un settore su cui investire idee, insieme alla recente partnership con FICO Eataly World - Fabbrica italiana Contadina di Bologna di ...