Pirelli 2019 | il calendario con i sogni delle donne Foto | Alberto Watson firma un film

Il sogno è il tema del calendario Pirelli 2019 : Milano. «Sogni di quattro film in un unico film che ha per protagoniste quattro donne diverse». Lo ha sottolineato il

Calendario Pirelli 2019 – Gigi Hadid e Laetitia Casta protagoniste dei ‘sogni delle donne’ : Nel Calendario Pirelli 2019 i ‘sogni delle donne’: Gigi Hadid e Laetitia Casta fotografate da Albert Watson Con un’edizione 2019 ispirata ai ‘sogni delle donne’, Pirelli lancia il suo prestigioso e nuovo Calendario presso la sede Bicocca. L’almanacco del marchio famoso ha come protagoniste la modella di fama mondiale Gigi Hadid, la francese Laetitia Casta, l’attrice Julia Garner e la ballerina di ...

Calendario Pirelli - "The Cal" - presentata l'edizione 2019 : Quattro donne e quattro sogni. Quattro obiettivi al femminile da raggiungere con passione e determinazione. questo il racconto per immagini di "Dreaming", il Calendario Pirelli 2019, realizzato da Albert Watson e presentato a Milano al Pirelli HangarBicocca. Watson è noto per essere uno dei maestri della fotografia di moda (basti pensare che ha illustrato più di un centinaio di copertine di Vogue), ma anche uno straordinario ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2018 in DIRETTA : 27 novembre. Raikkonen debutta con l’Alfa Romeo-Sauber - si provano le Pirelli 2019 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina i team si ritroveranno per provare le gomme Pirelli 2019 e, nello stesso tempo, consentire ai piloti di girare con alcuni componenti funzionali alle vetture dell’anno prossimo. La Mercedes si affiderà in questo day-1 al finlandese Valtteri Bottas, reduce da un’annata negativa nella quale la ...

F1 - Test Abu Dhabi 2018 : si provano le gomme Pirelli per il 2019. Charles Leclerc sale sulla Ferrari - Raikkonen sulla Sauber! : Il Mondiale 2018 di Formula Uno si è appena concluso, ma non è ancora tempo di vacanze per team, piloti e meccanici. Domani e dopodomani (martedì 27 e mercoledì 28 novembre) infatti, saranno di scena i Test Pirelli sul circuito di Abu Dhabi, dove si è appena corsa l’ultima gara della stagione. Sul tracciato di Yas Marina i protagonisti avranno 18 ore a disposizione (nove per ogni giornata, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 italiane) per ...

F1 - la Pirelli annuncia la tipologia di gomme nel Mondiale 2019 : soft a banda rossa - media a banda gialla e hard a banda bianca : Weekend di annunci per la Pirelli ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il fornitore italiano di pneumatici ha presentato ufficialmente la nuova gamma di gomme che i team del campionato avranno a disposizione nella prossima stagione. Una semplificazione quella varata dal costruttore nostrano con le mescole identificate da “soli” tre colori: bianco, giallo e rosso in corrispondenza delle ...

Formula 1 - Presentata la gamma 2019 della Pirelli : Piccola novità per il prossimo anno in Formula 1: nellottica di rendere i pneumatici facilmente riconoscibili al pubblico, sugli spalti come a casa, la Pirelli porterà nel 2019 delle gomme con sole 3 colorazioni. La gamma P Zero del prossimo anno sarà contraddistinta dalla spalla colorata in bianco, giallo e rosso, che corrisponderanno alle mescole hard, medium e soft. Ampia gamma di mescole. Le reali mescole utilizzate nel corso della stagione ...