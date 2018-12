Peugeot 508 SW | la station sportiva che strizza l’occhio alle shooting brakes FOTO e

Nuova Peugeot 508 SW : ordini aperti - consegne a giugno : Presentata al Salone di Parigi, Nuova Peugeot 508 SW da oggi è ordinabile anche in Italia dove sarà in consegna dal mese di giugno 2019. La gamma italiana è declinata in sei diversi allestimenti e 5 diversi livelli di potenza dei motori, tra benzina e Diesel (180 e 225 CV le motorizzazioni benzina, 130, 160 […] L'articolo Nuova Peugeot 508 SW: ordini aperti, consegne a giugno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Peugeot 508 SW - La gamma completa e i prezzi per l'Italia : La Peugeot ha diffuso tutte le informazioni relative alla gamma italiana della 508 SW. La versione familiare viene proposta a partire da 31.530 euro e riprende la declinazione dei propulsori e degli allestimenti della berlina cinque porte già disponibile. La station può essere acquistata con il motore a benzina 1.6 Puretech Turbo da 180 e 225 CV, oppure con i diesel BlueHDi: l'offerta a gasolio comprende l'1.5 da 130 CV e il 2.0 da 160 o 180 CV. ...

Peugeot 508 SW - Al volante della BlueHDi 130 EAT8 Allure : Sarà una coincidenza? Proprio nello stesso giorno in cui si svelano le sette finaliste per il premio Auto dellanno 2019, la Peugeot fa debuttare la 508 in versione station wagon, una candidata che fa sul serio nella gara per vincere il più prestigioso premio automobilistico dEuropa. E se la berlina vi è piaciuta nella prova su strada che potete vedere qui, con quella sua aria da coupé senza vetri alle cornici delle porte e con la coda svelta e ...

Dongfeng Peugeot 508L - Variante a passo lungo per il mercato cinese : Al Salone di Guagnzhou, la Dongfeng Peugeot ha presentato la 508L: si tratta della berlina a passo lungo sviluppata espressamente per il mercato cinese e derivata dalla 508 già introdotta in Europa.Modifiche anche al design. La 508L, che sarà prodotta nella fabbrica di Wuhan, si distingue dalla 508 per il passo allungato di 55 mm, che porta il valore totale a 2,848 metri. La lunghezza è cresciuta invece di 100 mm fino a 4,856 metri, dal ...

La nuova Peugeot 508 premiata con il Design Award di Automotive News Europe : Ogni anno, Automotive News Europe premia le personalità che si sono distinte per aver dato un contributo particolarmente...

A Nuova Peugeot 508 il Design Award di Automotive News Europe : Il 1° ottobre, Pierre-Paul Mattei, responsabile Stile di Nuova PEUGEOT 508, ha ricevuto il premio Eurostar Design 2018 per la Nuova berlina del Leone. Ogni anno, Automotive News Europe premia le personalità che si sono distinte per aver dato un contributo particolarmente innovativo all’Automotive. La giuria di Automotive News Europe ha voluto premiare il lavoro […] L'articolo A Nuova PEUGEOT 508 il Design Award di Automotive News Europe ...

Peugeot 508 SW First Edition : classe ed eleganza in edizione limitata : La Casa del Leone diffonde i primi dettagli della serie speciale a tiratura limitata “First Edition”, disponibile in sole...

Peugeot 508 SW First Edition - la serie limitata per chi non si accontenta [FOTO] : La Casa del Leone diffonde i primi dettagli della serie speciale a tiratura limitata “First Edition”, disponibile in sole 100 unità Basata sull’allestimento top di gamma GT, la serie speciale a tiratura limitata Peugeot 508 SW First Edition è disponibile in Italia in soli 100 esemplari e si distingue per caratteristiche esterne inedite: contorno della calandra nero lucido, cerchi in lega da 19” Augusta con vernice Grey Dustbicolore e ...

Peugeot - la svolta ibrida passa per 508 e 3008 : Zero Emission, Sport e Hybrid le altre modalità utilizzabili. Non manca la frenata rigenerativa e modalità "guida con un solo pedale", come l'effetto i-Booster, ovvero, un recupero d'energia dall'...