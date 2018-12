PES League European Regional Finals 2019 | annunciato il programma ufficiale delle partite

Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 - Champions League 2018 : Under e Fazio - errori PESantissimi per il risultato finale : La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas. LE Pagelle DI Roma-Real Madrid ROMA 5.5 Olsen 6: pochi interventi ...

Volley : Champions League Maschile - effettuati a BudaPESt i sorteggi delle Pool : Budapest, UNGHERIA,- Budapest nel corso, dell' ' European Volleyball Gala CEV, sono state sorteggiate le Pool della 4 fase della Champions League Maschile 2018-19. Derby italiano fra la Cucine Luve ...

Champions League Pallavolo femminile - Derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor PESca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene ...

Champions League Pallavolo femminile – Derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor PESca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, il Cannes di Noemi Signorile e Luna Carocci per l’Igor Gorgonzola Novara. Sono i risultati del sorteggio dei gironi di CEV Volleyball Champions League, effettuati oggi a Budapest. Nella Pool D, oltre alle due formazioni italiane, ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - PESante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Il Data Pack 2.0 di PES 2019 è disponibile : introdotta la Chinese Football Association Super League - nuovi stadi e apportate migliorie al gameplay : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che il Data Pack 2.0 di PES 2019 è disponibile ora, gratuitamente, per il download per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.Il Data Pack 2.0 include oltre 100 visi aggiornati dei giocatori, nuovi stadi e una nuova serie di scarpini da calcio.L'inclusione della Chinese Football Association Super League e dei team e dei loghi della Thai League porta avanti il progetto di KONAMI di ...

Il calcio e il pianeta eSports : PES League in rampa di lancio : A giugno del prossimo anno le finali mondiali che regaleranno il titolo di campione del mondo. Ne vedremo delle belle. Pes League, davvero tanta roba. Di Daniele Bartocci Foto: Pe3k / Shutterstock.

Il calcio e il pianeta eSports : PES League in rampa di lancio : Sfide mozzafiato e adrenalina allo stato puro con Pro Evolution Soccer 2019. Il colosso Konami, celebre maison di progettazione e sviluppo dei videogiochi, ha ufficialmente lanciato, a fine settembre, la Pes League 2019 con tornei myclub competitivi che si disputeranno in ben tre continenti differenti ma con un’unica mission: aggiudicarsi il bottino di 300.000 dollari. Cosa non da poco per un videogioco sempre più nel cuore degli ...

Champions League - Valverde su Messi : “Assenza PESante - ma proveremo a sopperire” : Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato della sfida di Champions League contro l’Inter: “È una squadra molto intensa, che ha grande spirito, che ti pressa alto, che vuole tenere il gioco, ed è soprattutto in un momento di forma incredibile avendo vinto 7 gare di fila“. Sull’assenza di Messi: “Dobbiamo fare a meno del miglior giocatore al mondo ma abbiamo altri calciatori e cercheremo di far fronte ...

PES 2019 si arricchisce con l'arrivo delle licenze della Chinese Super League e della Thai League : PES 2019 volge il suo volto a oriente, con l'arrivo di due nuove leghe ufficiali, la Chinese Super League e la Thai League Thailandese.Entrambe saranno introdotte con il PES 2019 Data Pack 2.0, previsto per il 25 ottobre su tutte le piattaforme. Come riporta Videogamer, le licenze ufficiali dei due campionati includono come è ovvio tutte le loro squadre e i rispettivi stemmi. Tra le altre novità troviamo due nuovi stadi, quello dell'AS Monaco ...

Nations League – Sergio Ramos attaccato per il PEStone a Sterling : il VIDEO che toglie ogni dubbio : Sergio Ramos si difende dalle critiche inglesi dopo la sfida di Nations League per un pestone dubbio a Sterling: il VIDEO che scagiona il difensore spagnolo La sfida di due giorni da di Nations League tra Spagna e Inghilterra ha fatto discutere molto, in particolar modo per un episodio dubbio che ha diviso il web e non solo. Il giocatore ‘incolpato’ di aver commesso un gesto inaccettabile è Sergio Ramos, accusato e criticato ...

Champions League - Inter e Napoli volano : Icardi e Insgine - gol PESantissimi : L' Inter batte il Psv Eindhoven , il Napoli supera il Liverpool e le italiane sognano in Champions League . I nerazzurri vincono in rimonta 2-1, Nainggolan e Icardi dopo il vantaggio degli olandesi ...