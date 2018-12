Pensioni | quota 100 diventerà 104 con il vecchio scalone?

Pensioni - la Cgil boccia la riforma gialloverde : “Ecco il bluff della Quota 100” : Mentre la legge di Bilancio è ancora in discussione, sono molti i dubbi, soprattutto sul superamento della legge Fornero. Il...

Pensioni e LdB 2019 : anche l'UE apre alla quota 100 - ma restano i dubbi sui conti : Ad appena un mese dall'approvazione della legge di bilancio 2019, proprio il tema delle Pensioni appare destinato ad essere il terreno dello scontro finale tra il Governo italiano e la Commissione europea. Da un lato il reddito di cittadinanza sembra aver trovato fin da subito un certo consenso nei tecnici europei, mentre dall'altro l'avvio delle uscite anticipate dal lavoro tramite la quota 100 ha rappresentato fin dall'inizio delle trattative ...

Pensioni : Quota cento - la Lega conferma l'uscita con 62+38 e il Governo cerca altri 2 mld : Il meccanismo della Quota 100 potrebbe subire un importante correzione al fine di risparmiare sui costi ed evitare che la Commissione Europea dà il via libera alla procedura d'infrazione. La discussione sulla previdenza resta ancora aperta dopo che il testo della nuova manovra finanziaria è approdato a Montecitorio senza gli emendamenti in campo previdenziale volti ad apportare le opportune correzioni al sistema del pensionamento anticipato e al ...

Pensioni - quota 100 o quota 104 : di cosa stiamo parlando : Alberto Brambilla, esperto di previdenza molto vicino alla Lega, ha proposto un ridimensionamento di quota 100 che prevede che i pensionandi con 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi versati possano andare in pensione il 31 marzo 2019 solo se hanno già maturato i requisiti di legge da almeno due anni. A conti fatti, dunque, serviranno almeno 64 anni di età e 40 anni di contributi.Continua a leggere

Durigon : «Pensioni - realizzeremo quota 100 anche con 2 miliardi in meno» : Claudio Durigon, lei è il sottosegretario al lavoro che ha in mano il dossier sulla riforma «quota 100» delle pensioni, il provvedimento è...

Pensioni - Quota 100 - Salvini rassicura : 'nessun cambiamento' e l'assegno non sarà ridotto : "Smontare la legge Fornero è un mio preciso impegno lo faremo rispettando tutti i parametri". Lo ha affermato il vicepremier della Lega Matteo Salvini dopo che il testo della manovra è giunta in Parlamento con i relativi 56 emendamenti presentati senza nessuna traccia della Quota 100 e del cosiddetto reddito di cittadinanza fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Brambilla propone Quota 104 Lo stesso Salvini, inoltre, ha ricordato che il ...

Pensioni quota 100 e revisione LdB - ultime notizie 4 dicembre : Oggi 4 dicembre 2018, le ultime notizie sulle Pensioni confermano l’introduzione di Quota 100 nella Legge di Bilancio 2019. Il Governo garantisce l’intenzione di introdurre la flessibilità in uscita dal lavoro tramite il provvedimento, mentre nega di voler portare il rapporto deficit/pil al di sotto della soglia del 2%. Ancora un volta, a far da portavoce è il ministro Matteo Salvini. Salvini conferma Pensioni con Quota 100 Matteo ...

Pensioni flessibili e LdB2019 - l'esecutivo conferma la quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 dicembre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'introduzione della flessibilità in uscita dal lavoro tramite la quota 100 con la legge di bilancio 2019, mentre dal punto di vista tecnico l'esecutivo nega di voler portare il rapporto deficit/pil al di sotto della soglia del 2%. Nel frattempo, dall'Ocse emerge un nuovo allarme sulla sostenibilità del comparto previdenziale, ed in ...

Pensioni - Salvini : ‘Con Quota100 nessuna penalizzazione’ : Non ci saranno penalizzazioni specifiche per accedere alle Pensioni anticipate a 62 anni con la cosiddetta Quota 100 che il Governo Conte sta inserendo nella legge di Bilancio 2019, ma in qualche modo di dovrà rinunciare a una consistente quota degli assegni previdenziali mensili. A chiarire il concetto è stato oggi il vicepremier leghista Matteo Salvini che da anni ormai si batte per l’abolizione della legge Fornero e che adesso, alla prova di ...

Pensioni - perché si parla di "quota 104" : Il governo deve trovare almeno 7 miliardi per ridurre il deficit ed evitare la procedura di infrazione dell'Ue. Una...

Pensioni : Quota 104 - nuova proposta da parte di Brambilla per abbassare la spesa : Ancora tutto tace sul famigerato meccanismo della Quota 100 e sul reddito di cittadinanza tanto sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Il testo della nuova Legge di Stabilità, infatti, approda a Montecitorio con i relativi emendamenti volti a modificare alcune norme al fine di abbassare il deficit dal 2,4 al 2,1% ed evitare la procedura d'infrazione già annunciata dalla Commissione Europea dopo la lunga trattativa con il Governo Conte. Intanto, il ...

Pensioni : Quota 100 fuori dalla manovra - probabile rinvio della misura : La nuova Legge di Stabilità 2019 approda a Montecitorio ma mancano gli emendamenti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Sono 56 le proposte presentate in Parlamento che dovrebbero salire sul treno della Legge di Bilancio ma non c'è nessuna traccia sul pacchetto Pensioni nonostante la lunga trattativa con la Commissione Europea per evitare la procedura d'infrazione. Tutto tace su Quota 100 e reddito di cittadinanza Lo scopo principale ...

Manovra - le misure rinviate : dal reddito di cittadinanza a quota 100 e al taglio delle Pensioni d’oro : Nel pacchetto degli emendamenti, ovvero tra le proposte di modifica presentate da governo e relatori in Commissione bilancio della Camera, dove il provvedimento è allo stato attuale in discussione, non “sono pervenute” le misure che costituiscono il nocciolo duro della Manovra: reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero in materia pensionistica, sulla base del meccanismo di “quota 100”...

Pensioni - quota 100 potrebbe diventare quota 104 : come cambia il superamento della legge Fornero : La quota 100 potrebbe essere riformulata, diventando di fatto una quota 104. Secondo la proposta di Alberto Brambilla, esperto previdenziale vicino alla Lega, si potrebbe decidere di mandare in pensione anticipata solo chi ha acquisito i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, partendo da chi li ha da almeno due anni.Continua a leggere