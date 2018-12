Pensioni | quelle di invalidità calano Ma al Sud sono il doppio che al Nord

Pensioni - i tagli a quelle d'oro costerebbero alla Lega un milioni di voti al Nord : Libero lo scrive da settimane, ma forse quelli della Lega lo hanno finalmente capito adesso. Che il cosiddetto taglio delle 'Pensioni d'oro' , ovvero il 'contributo di solidarietà' imposto agli ...

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Nella manovra finestre anche per quelle anticipate : La manovra 2019, in tema di Riforma delle pensioni, ha previsto delle finestre trimestrali non solo per Quota 100, ma a quanto pare anche per le anticipate(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Pensioni d’oro - fissato il taglio a quelle sopra i 4.500 euro : Fonti politiche e di governo (pentastellate) parlano di una misura sul taglio delle Pensioni d’oro quasi imminente, regolata giusto appunto da un ddl specifico di ‘natura parlamentare’. Viene confermato la previsione iniziale, ovvero il taglio di tutte le Pensioni d’oro con importo netto mensile pari o superiore ai 4.500 euro. Saranno tagliate le Pensioni d’oro superiori ai 4.500: annunciato dal M5S un ddl ...

Pensioni D'ORO - M5S “SOLO QUELLE DA 4500 EURO”/ Ultime notizie - tagli per decreto ma i conti non tornano : PENSIONI d’oro: il governo le taglia per decreto. Il ministro del lavoro, Luigi Di Maio “Ci prendiamo più di un miliardo di EURO”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:09:00 GMT)

Pensioni - il governo vuole tagliare anche quelle da 3.500 euro : Il taglio alle Pensioni d'oro cambia forma: non solo perché potrebbe essere inserito nel decreto fiscale di lunedì (quindi entrerebbe subito in vigore), ma anche perché il taglio potrebbe riguardare chi percepisce un assegno previdenziale superiore ai 3.500 euro mensili, e non più 4.500 come inizialmente previsto.Continua a leggere