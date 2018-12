Pensioni - nessun rinvio per quota 100 : nel 2019 si esce con 62+38 : di Red web Nel 2019 si potrà andare in pensione se si avranno 62 anni di età e 38 di contributi, non ci saranno altri paletti né rinvii: il Governo tira dritto sulla cosiddetta quota 100 e conferma, ...

Pensioni - Quota 100 - Salvini rassicura : 'nessun cambiamento' e l'assegno non sarà ridotto : "Smontare la legge Fornero è un mio preciso impegno lo faremo rispettando tutti i parametri". Lo ha affermato il vicepremier della Lega Matteo Salvini dopo che il testo della manovra è giunta in Parlamento con i relativi 56 emendamenti presentati senza nessuna traccia della Quota 100 e del cosiddetto reddito di cittadinanza fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Brambilla propone Quota 104 Lo stesso Salvini, inoltre, ha ricordato che il ...

Pensioni : Salvini - nessuna penalizzazione per chi ci va a 62 anni : Per accedere alla pensione a 62 anni si deve rinunciare a quota considerevole di pensione. "Non è vero, ma è evidente che chi va via prima non porta anche i contributi che non ha versato. nessuna penalizzazione. Diamo la possibilità a circa 600 mila italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in diretta radiofonica a 'No stop news' su Rtl 102.5.

Pensioni e reddito di cittadinanza nella manovra - nessun emendamento alla Camera : L’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte e la maggioranza parlamentare costituita da Movimento 5 stelle e Lega stanno cercando si superare gli ostacoli sulla legge di Bilancio 2019 con la presentazione di diversi emendamenti, tra i quali, però, mancano quelli sulle Pensioni e sul reddito di cittadinanza, secondo quanto si apprende da La Repubblica e dal Tg1. Sono 54 gli emendamenti presentati oggi dal governo in commissione Bilancio alla ...

Pensioni - prossimo anno non solo Quota 100 : nessun adeguamento alla speranza di vita : Si attende l'emanazione del decreto volto ad introdurre la cosiddetta Quota 100 a favore dei lavoratori che hanno maturato almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi anche se, secondo quanto affermato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", le strade d'uscita anticipata a partire dal prossimo anno potrebbero essere diverse. Dalla Quota 100, all'Opzione Donna, alla pensione di vecchiaia e all'Ape aziendale e ...

Pensioni - altro che nessuna penalità : 'Tagli fino a oltre il 30% per chi esce prima' : Pensioni e Quota 100, da quando si è insediato il nuovo governo gialloverde la riforma del sistema Pensionistico ha un solo colore, quello della Lega. Salvini fin da prima della campagna elettorale ha sempre sostenuto di volere 'distruggere la legge Fornero' e ora che è al governo, insieme ai tecnici, ha elaborato Quota 100. Una strategia economica che somma gli anni di lavoro con l'età anagrafica per poter andare in pensione, ma non priva di ...

Pensioni - Salvini : “Penalizzazioni con quota 100? Noi diamo la possibilità di scelta. Non obblighiamo nessuno” : “Non ci saranno penalizzazioni, si comincerà all’inizio del nuovo anno e ci sarà libertà di scelta: chi vuole, avrà il diritto di recuperare i contributi, di recuperare la propria vita e andare in pensione; chi riterrà di rimanere al proprio posto di lavoro potrà farlo. Noi diamo una opportunità, non obblighiamo nessuno a fare niente“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito al calcolo dell’Ufficio ...

Manovra - rincaro sulle sigarette (ma nessun taglio alle Pensioni d’oro) : Dall’aumento dei pacchetti di sigarette alle ripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in Manovra. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel dettaglio. In Manovra sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco ...

Decreto Fiscale - il Mef chiarisce : nessun taglio alle Pensioni di guerra : Un comunicato stampa del Ministero dell’economia ha dovuto smentire quanto circolato su alcuni organi di informazione circa un taglio pensioni di guerra e vitalizi ai perseguitati politici razziali, contenuti nel Decreto Fiscale. Questo il testo del comunicato Mef: “nessuna riduzione delle pensioni di guerra, né dei vitalizi ai perseguitati politici e razziali. I titolari degli assegni non subiranno alcuna decurtazione. Quanto riportato da ...

Pensioni ebrei perseguitati - il Tesoro smentisce : nessun taglio agli assegni : Così il viceministro all'Economia Laura Castelli del M5s. Rassicurazioni in mattinata erano già arrivate dal Quirinale e dal Governo all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane , Ucei, riguardo al ...