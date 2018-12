Pensioni con 42 anni e 10 mesi di contributi anche nel 2019 | ma con finestre mobili

Pensioni : ipotesi quota 100 legge-ponte fino al 2022 - poi basteranno 41 anni di contributi : Il Governo è ancora in fase di trattativa con Bruxelles sulla nuova manovra finanziaria al fine di evitare la procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea per via degli ingenti costi richiesti dalla nuove misure inserite a bilancio. Ad essere interessate a possibili modifiche sono le due misure che costituiscono i pilastri fondamentali della Legge di Stabilità: quota 100 e reddito di cittadinanza che, con molta probabilità, ...

Pensioni - Durigon : 'Nel 2019 si potrà uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi' : Nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata , indipendentemente dall'età, con 42 anni e 10 mesi di contributi , 41 e 10 mesi le donne, , senza quindi che scatti per queste Pensioni l'incremento di ...

Pensioni anticipate : la quota 100 si farà anche con 2 miliardi in meno : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 dicembre 2018 vedono arrivare dal Governo nuove dichiarazioni di conferma sull'intenzione di procedere con l'avvio dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. In particolare, dal Ministero del Lavoro sono stati evidenziati importanti dettagli sulle modalità con cui l'esecutivo intende procedere. Dalla stessa maggioranza emergono anche aggiornamenti sugli assegni minimi e sul taglio agli emolumenti ...

Pensioni - quota 100 diventerà 104 con il vecchio scalone? : Il che non eviterà la procedura di infrazione, la quale, tuttavia, si trasformerà da un gesto di rottura politica in un atto dovuto, alleggerendo così il carico di polemiche iniziali. Per dare corso ...

Tria : 'Valutazioni sul peso Pensioni-reddito' | Manovra - concluso esame commissione Bilancio : testo alla Camera : ...per il calo del debito" - "Abbiamo già apportato alcune modifiche tra cui aumentare le previsioni da possibili dismissioni di asset al fine di dare - ha dichiarato il ministro dell'Economia - una ...

Tria : "Valutazioni sul peso di Pensioni e reddito - con la Ue dialogo costruttivo" | Conte : "Lavoriamo per calare lo spread" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizione lasciano i lavori in commissione Bilancio

Manovra - Tria in Commissione : “Valutazioni in corso su Pensioni e reddito”. Lite con opposizione : “Non rispondo a domande” : Scontro tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e le opposizioni in Commissione Bilancio. Atteso per le 19, il ministro è arrivato dopo le 20. Ma non è stata la puntualità a fare infuriare i deputati, quanto l’esordio del titolare di via XX Settembre che si è detto disponibile a parlare ma senza ricevere domande: “Sono sbarcato da un aereo e sono venuto qui. Non ho aderito ad un’audizione, ma ad un’informativa. Il tema è da ...

Pensioni e LdB 2019 : anche l'UE apre alla quota 100 - ma restano i dubbi sui conti : Ad appena un mese dall'approvazione della legge di bilancio 2019, proprio il tema delle Pensioni appare destinato ad essere il terreno dello scontro finale tra il Governo italiano e la Commissione europea. Da un lato il reddito di cittadinanza sembra aver trovato fin da subito un certo consenso nei tecnici europei, mentre dall'altro l'avvio delle uscite anticipate dal lavoro tramite la quota 100 ha rappresentato fin dall'inizio delle trattative ...

Pensioni : Quota cento - la Lega conferma l'uscita con 62+38 e il Governo cerca altri 2 mld : Il meccanismo della Quota 100 potrebbe subire un importante correzione al fine di risparmiare sui costi ed evitare che la Commissione Europea dà il via libera alla procedura d'infrazione. La discussione sulla previdenza resta ancora aperta dopo che il testo della nuova manovra finanziaria è approdato a Montecitorio senza gli emendamenti in campo previdenziale volti ad apportare le opportune correzioni al sistema del pensionamento anticipato e al ...

Durigon : «Pensioni - realizzeremo quota 100 anche con 2 miliardi in meno» : Claudio Durigon, lei è il sottosegretario al lavoro che ha in mano il dossier sulla riforma «quota 100» delle pensioni, il provvedimento è...

Pensioni flessibili e LdB2019 - l'esecutivo conferma la quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 dicembre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'introduzione della flessibilità in uscita dal lavoro tramite la quota 100 con la legge di bilancio 2019, mentre dal punto di vista tecnico l'esecutivo nega di voler portare il rapporto deficit/pil al di sotto della soglia del 2%. Nel frattempo, dall'Ocse emerge un nuovo allarme sulla sostenibilità del comparto previdenziale, ed in ...

Pensioni - Salvini : ‘Con Quota100 nessuna penalizzazione’ : Non ci saranno penalizzazioni specifiche per accedere alle Pensioni anticipate a 62 anni con la cosiddetta Quota 100 che il Governo Conte sta inserendo nella legge di Bilancio 2019, ma in qualche modo di dovrà rinunciare a una consistente quota degli assegni previdenziali mensili. A chiarire il concetto è stato oggi il vicepremier leghista Matteo Salvini che da anni ormai si batte per l’abolizione della legge Fornero e che adesso, alla prova di ...

Il governo cambia la manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è quota 100 Pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere