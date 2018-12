Pensioni | aumenti nel 2019 | minime ad € 513 e assegno sociale a € 458

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Con la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla cosiddetta perequazione delle, una buona notizia è arrivata per molti pensionati. Infatti nele quindi già con il prossimo rateo di pensione di gennaio, gli importi degli assegni previdenziali saliranno. Piccolidovuti all’effetto dell’inflazione certificata dall’istituto Nazionale di Statistica. Il meccanismo prevede l’applicazione dell’1,1% di aumento, che poi è il tasso definitivo confermato dall’Istat per il 2018, applicandolo anche in maniera provvisoria per il, come inflazione presunta.che saranno di pochi euro ma che influiranno anche sue sulle exsociali....