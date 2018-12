Pelé | “Mbappé o Neymar? Ecco chi è il mio erede”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) In una lunga intervista rilasciata a Folha de Sao Paulo e riportata dal L’Equipe, Pelè, leggenda del calcio mondiale, ha parlato di due dei suoi probabili eredi:e Mbappé. Dopo il Mondiale russo, O Rei si è innamorato del francese accostato a lui per i record di precocità divorati: “Tutto il mondo mi affianca e paragona a lui. E non ha ragione di farlo? Ha vinto un Mondiale da protagonista a 19 anni. Quando ci siamo visti mi ha reso omaggio. Sono passati 40 anni da quando giocavo io, ma siamo terribilmente simili“. Su, invece, non è stato morbido.ha invitato il 10 del Psg, da tempo nel mirino della critica per le plateali simulazioni, a cambiare atteggiamento: “È diventato difficile difenderlo per tutte le cose che fa in campo. Gli ho parlato, gli ho detto che aveva calcio da vendere che poteva essere grande. Sono stato con lui due volte in ...