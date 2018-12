Pelé | Mbappé? Anche lui campione come me

Pelè : 'Io e Mbappé ci assomigliamo. Neymar è diventato difficile da difendere' : "Tutto il mondo mi paragona a Mbappé ". A parlare è O Rei, Pelè . Dal Brasile, uno dei più grandi della storia del calcio incorona il talento francese del Paris Saint-Germain, riscontrando in lui una certa ...

