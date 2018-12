Pd | sale la tensione Minniti verso l addio alle primarie Renzi ' Non mi occupo di

Pomeriggio 5 : Giulia salemi contro Fariba. Tensione dopo il GF Vip : Giulia Salemi non vuole vedere più Fariba? La rivelazione a Pomeriggio Cinque E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente a ciò che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip. Ovviamente l’argomento caldo trattato dalla d’Urso è stato il fatto che Giulia Salemi sia stata punita dagli autori del reality per colpa della madre Fariba. Quest’ultima, ...

Prima della Scala - sale ancora la tensione tra vigili e Comune : vertice in Prefettura : Il 29 novembre, nel pieno della più dura battaglia sindacale degli ultimi vent'anni, la Uil della Polizia locale convoca un'assemblea sindacale tra la mattina e il pomeriggio del prossimo 6 dicembre. ...

sale la tensione Russia-Ucraina. Kiev vieta l’ingresso ai russi tra i 16 e 60 anni : L’Ucraina ha imposto una restrizione all’ingresso dei cittadini russi di età compresa tra i 16 e i 60, «in modo -fa sapere il presidente Petro Poroshenko- che la Federazione Russa non formi distaccamenti di eserciti “privati” in Ucraina, che sono in realtà avamposti delle forze armate russe». Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino, su Twitte...

Russia-Ucraina - scontro in mare tra navi : sale tensione. Il Parlamento voterà se introdurre legge marziale. Proteste a Kiev : Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode la tensione tra Mosca e Kiev, con battaglia in mare, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa e ucraina si sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto di mare che separa la penisola della Crimea dalla Russia ...

sale la tensione a Forcella - ritrovata auto crivellata di colpi : NAPOLI. auto crivellata di colpi a Forcella. Il ritrovamento ad opera della polizia in via Purgatorio ad Arco, in seguito a una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. La macchina, che è ...

sale la tensione fra Russia e Nato. Lavrov : "Adesso risponderemo" : A questa situazione di costante tensione fra i due poli del mondo, con l'Europa teatro dello scontro,, si aggiungono poi le tensioni politiche e strategiche. La scelta di Donald Trump di voler ...

Afghanistan - attentato a Kandahar : sale la tensione alla vigilia delle elezioni del 20 ottobre : Per approfondire: l'intervista L'Afghanistan è impegnato in questi giorni nelle elezioni parlamentari, le prime gestite con criteri di trasparenza e democrazia, paragonabili a quelle del mondo ...

Urla e pugni sul tavolo - a Onu sale tensione Usa-Cuba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ieo - sale la tensione tra gli azionisti : 'Se uno vuole comprare lo Ieo, oggi non è in vendita. Se uno lo vuole gestire in modo diverso, oggi da parte dei soci questo tipo discussione non c'è'. Il presidente dell'Istituto europeo di Oncologia,...

Tensione alle stelle per l'arrivo dei migranti in via di Salone. CasaPound annuncia : "Sarà una nuova Casale San Nicola" : Anche CasaPound , che a Rocca di Papa si era radunata attorno al Cas 'Mondo Migliore' per protestare , è entrata a gamba a tesa sulla questione. Oggi, infatti, da via Napoleone III è stato annunciato ...

Tria spiazzato dalle sortite M5S - sale la tensione sul Tesoro : In barba a quanto il ministro dell'Economia aveva loro fatto sapere: il rischio è che l'Ue qualifichi il mancato rimborso del prestito ponte come aiuto di Stato, con conseguenti sanzioni. LEGGI ANCHE ...

Grande Fratello Vip - sale la tensione : gli autori chiedono ai concorrenti critiche anonime : Il Grande Fratello Vip ha cercato di animare un po' la situazione all'interno della casa di Cinecitta', dato che i concorrenti di quest'anno non stanno brillando per personalita'. Le dinamiche che si sono venute a creare all'interno della casa sono a dir poco piatte e così gli autori hanno deciso di mettere un po' di pepe alla situazione, proponendo ai concorrenti di fare un gioco. Ognuno di loro, in forma anonima, doveva scrivere tre critiche ...

Francesco Monte e Giulia salemi - è successo dopo il bacio. Tensione alle stelle al Grande Fratello : Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte, storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente dell’isola dei Famosi 2018 e l’attrice e modella Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, ha detto questa mattina con un pizzico di ironia l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alla giovane. Una mattinata iniziata con sorrisi e coccole, poi sfociata in una lite furiosa. Sin dall’inizio della terza ...

Tensione sui titoli di stato - lo spread sale oltre quota 305 : Lo spread tra Btp e Bund torna ad allargarsi sopra quota 305 punti. Nelle prime contrattazioni il differenziale si attesta a 305,3 punti, dopo che ieri aveva chiuso a quota 294, in frenata dopo che i ...