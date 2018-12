Pd | Renzi | “Minniti minaccia ritiro? Non mi occupo del congresso” Zingaretti | “Gioco

ilfattoquotidiano

: Cioè, #Minniti prima dice che non è il candidato di Renzi ma 'sono il candidato di Minniti'. E ora medita di ritir… - Tommasolabate : Cioè, #Minniti prima dice che non è il candidato di Renzi ma 'sono il candidato di Minniti'. E ora medita di ritir… - davidallegranti : Minniti è del '56, è cresciuto nella FGCI e nel Pci, ha fatto il segretario di partito a Gioia Tauro e il coordinat… - repubblica : Pd, sale la tensione. Renzi: 'Minniti irritato? Non mi occupo di congresso'. Zingaretti: 'Gioco macabro' [news aggi… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Al giorno delle primarie mancano ancora poco meno di tre mesi, ma nel Partito democratico già si litiga. Anzi, il timore di Nicolaè che qualcuno stia provando a “distruggere il Pd” con “un gioco macabro“. Il sospettato è sempre Matteo. Chi ha scatenato la bagarre Marco Minniti, offeso e irritato dall’atteggiamento dell’ex premier tanto dare di ritirare la sua candidatura a segretario del Pd. La reazione dell’ex premier però equivale a un “non m’importa”. Da Bruxelles, dovesi comporta comporta da leader e incontra gli europarlamentari, vuole sfuggire a chi gli chiede un commento sull’ex ministro dell’Interno, per poi concedere una mezza frase: “Come sapete, non midel congresso del Pd”.Voci e interpretazioni non sono univoche, ma è chiaro che Minniti voglia il ...