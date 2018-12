Passerella pedonale | iniziata la demolizione

Maltempo : inizia la posa della Passerella pedonale a Portofino : “Fatti e non parole. Questa è la Regione Liguria di Giovanni Toti, Giacomo Giampedrone, Marco Bucci, Franco Senarega, Paolo Donadoni e Matteo Viacava”. Il primo cittadino di Portofino , Matteo Viacava, non ha dubbi mentre osserva il posizionamento dei primi blocchi della passerella pedonale che tornerà a unire la Strada Provinciale 227 dalla baia di Paraggi alla Cervara. Oltre 100 metri di camminamento e parapetto che entro il 15 dicembre ...

