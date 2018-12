Parma | guai dall’infermeria | si ferma Gervinho | possibile lesione ai legamenti per Grassi

VIDEO/ Milan Parma - 2-1 - : highlights e gol. Gattuso : Higuain? deve recuperare - Serie A - 14giornata - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan Parma , risultato finale 2-1, : higlhights e gol della partita, disputata a San Siro e valida nella 14giornata di Serie A.

Gattuso : “Abate sorprendente - Parma squadra fastidiosa. Tridente Ibra-Cutrone-Higuain? C’è anche Paquetà” : Al termine della sfida vinta contro il Parma, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn e ha analizzato la partita con il pragmatismo che gli si confà. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sul match: “Meriti anche al Parma, non è un caso che si trovi in quella posizione, è ben allenata, è fastidiosa, se gli dai campo ti creano problematiche. Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...

Il Milan supera il test di… Inglese : Parma ribaltato e quarto posto - Cutrone non fa rimpiangere Higuain : I rossoneri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Inglese, la volée di Cutrone e il rigore di Kessié regalano il quarto posto temporaneo al Milan quarto posto solitario, in attesa che la Lazio giochi a Verona contro il Chievo. Il Milan fa il proprio dovere e stende il Parma, prendendosi tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions League. Spada/LaPresse Tante le assenze per Gattuso, costretto ancora una volta a ...

Milan-Parma : rossoneri favoriti anche con l'emergenza in difesa e senza Higuain : Milan e Parma scenderanno in campo a San Siro domenica 2 dicembre 2018 alle 12:30 per la 14ª giornata del campionato di serie A. Lunch match tutto da seguire Milan-Parma sarà certamente una partita molto combattuta perché in palio c’è la permanenza in zona Europa, anche se questo dipenderà dall’altra partitissima della 14ª giornata di campionato tra Roma e Inter. Il Milan è in quinta posizione a 22 punti seguito dal Parma a quota 20. Sebbene ...

Higuain - respinto il ricorso del Milan : salta Lazio e Parma : TORINO - Niente da fare: Gonzalo Higuain dovrà restare fuori per due giornate. respinto infatti il ricorso del Milan per ridurre la squalifica rimediata dal centravanti argentino, espulso ne finale ...

Higuain a Roma per chiedere lo sconto di pena : il Milan lo vuole con il Parma : Ci sarà anche Gonzalo Higuain ! Sì, anche il Pipita si prepara a viaggiare direzione Roma assieme ai legali del Milan per perorare la propria causa dinnanzi la Corte d'Appello Federale : la speranza, ...

Higuain - due turni di stop. «Minaccioso con l'arbitro». Salta Lazio e Parma : Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per «proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta...