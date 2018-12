Parla Tria ma Brunetta continua a interromperlo | “Colpa vostra se economia rallenta” “Ci

Manovra - Tria in Parlamento : “Ma non mi fate domande” : «Imbarazzante». «Contraddittorio». «Una pantomima». Fino al corrosivo «ha mandato Maurizio Crozza». Roma, 4 dicembre 2018, Camera dei deputati. Mancano venti giorni a Natale e la legge di bilancio per l’anno prossimo è ancora al primo passaggio parlamentare. Il ministro del Tesoro Giovanni Tria, paralizzato dal tentativo di mediazione con l’Europa ...

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro Parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Tria Parla al Senato e dimostra che il governo non ha ancora un piano : Il senso del discorso di Giovanni Tria al Senato sembra essere uno: la trattativa nel governo è in corso e non c'è ancora un accordo sulla manovra, perciò niente nuovi numeri sulla riduzione del rapporto deficit/pil né sui tempi di avvio dei provvedimenti, che rischiano uno stop temporaneo per recup

Cena tra Conte - Tria e Juncker «Non si è Parlato di saldi - il dialogo eviterà l’infrazione» «We are friends» - Il video : Il primo ministro ha detto così ai giornalisti mentre fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione Ue a palazzo Berlaymont

CNH Industrial - Peter Ommeslag Parla di Industry 4.0 : L' innovazione è ricerca e questa offre numerose opportunità per il futuro, per sviluppare tecnologie che cambieranno il modo di vivere e lavorare, anche se oggi sono ad uno stadio embrionale. Al FPT ...

Le risposte arrangiate di Tria e il referendum su Atac. Di cosa Parlare stasera a cena : Un Giovanni Tria stretto tra le stime della Banca d'Italia (dice che si cresce meno di quanto previsto dal governo) e della Commissione europea (dice che il governo sta sbagliando tutte le previsioni, tra cui crescita e deficit) se la cava dando risposte arrangiate. Un po' afferma e un po' nega, un

Carlo Conti - Parla l'ex Roberta Morise : 'Con lui rapporti ai minimi - quando ci incontriamo...' : 'Tengo il minimo dei rapporti con lui'. Roberta Morise , intervistata dalla rivista Intimità , rivela com'è oggi la situazione con Carlo Conti . La protagonista dei Fatti vostri su Raidue è stata ...

Le Iene – Iaquinta indagato per ‘ndrangheta - Parla l’ex calciatore : “io e mio padre non c’entriamo nulla” [VIDEO] : Vincenzo Iaquinta coinvolto con il padre Giuseppe nel processo Aemilia parla dopo il primo grado di giudizio a Le Iene: l’ex campione del mondo di calcio è stato condannato a 2 anni di carcere Per la prima volta dopo la sentenza in cui è stato condannato a 2 anni di carcere, Vincenzo Iaquinta parla a Le Iene. Intervistato da Giulio Golia, l’ex campione del mondo di calcio difende la sua innocenza per le accuse rivolte a lui ed ...

Biosimilari - l'industria dei farmaci e la tutela del paziente. Parla Massimo Scaccabarozzi : ... 'la scelta di prescrivere un farmaco originator o un qualsiasi biosimilare dipende dalle caratteristiche individuali del paziente, che solo il medico può valutare in scienza e coscienza'. Il fatto ...

Crociere di lusso nel futuro del "Patria". Parla la società che è scesa in campo : ... turistico e sportivo nonché la gestione di locali adibiti a spettacoli come ad esempio discoteche, locali da ballo e affini. Insomma ora c'è qualcuno intenzionato a spendere ogni anno almeno 25mila ...

Manovra - Pd-Leu : dopo bocciatura Ue Tria riferisca in Parlamento : Roma, 23 ott., askanews, - Il Pd e Leu chiedono che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, venga in Parlamento a riferire dopo la bocciatura della Manovra economica del governo Conte da parte dell'...

Manovra - Pd-Leu : dopo bocciatura Ue Tria riferisca in Parlamento : Si sta indebolendo un'economia che invece si stava rafforzando nei mesi passati. Chiediamo che il ministro dell'economia venga a giustificare le sue decisioni incompatibili con la presenza dell'...

Giovanni Tria zittito in CdM da Luigi Di Maio : 'Ridurre il deficit? Non se ne Parla proprio' : Già, perché secondo quanto rivela Repubblica in un retroscena, nel Consiglio dei Ministri di sabato, il titolare dell'Economia ha dovuto ancora masticare amaro. Si parlava del deficit, Tria insisteva ...

Manovra - Tria dopo incontro con Moscovici : “Parlamento la può modificare - ma i saldi restano invariati” : “L’iter parlamentare può migliorare la qualità dei provvedimenti che saranno presi, il governo è sempre pronto ad accogliere contributi migliorativi che non mettano, però, in discussione i saldi approvati“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al termine dell’incontro con il commissario dell’Unione europea, Pierre Moscovici. La lettera della Commissione europea, inviata al governo nel pomeriggio, parla di ...