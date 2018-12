Pallone d' oro | Modric ' punge' Messi e CR7 | Il calcio non è solo gol

Juventus - Cristiano Ronaldo si diverte : sorrisi in allenamento - il Pallone d'Oro è dimenticato : Chi si aspettava un Cristiano Ronaldo deluso, sguardi bassi e pochi sorrisi, rimarrà spiazzato: CR7, almeno da quanto si può vedere dalle immagini dell'allenamento odierno della Juventus, ha già ...

Juventus - Allegri : “Il Pallone d’Oro a Modric sarà uno stimolo a Ronaldo” : Allegri CRISTIANO RONALDO – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di questi primi mesi di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: “Ha aumentato il grande livello di professionalità che c’è sempre stato alla Juventus. E’ un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel […] L'articolo Juventus, Allegri: “Il Pallone ...

Allegri : 'Il Pallone d'oro a Modric sarà uno stimolo per Ronaldo' : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è convinto che il successo di Luka Modric al Pallone d'oro servirà 'da stimolo' per Ronaldo: 'Cristiano Ronaldo avrebbe meritato il Pallone d'oro per ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Allegri senza peli sulla lingua : “Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo penalizzato dal Mondiale - lo meritava” : Massimiliano Allegri spezza una lancia in favore di Cristiano Ronaldo dopo la mancata assegnazione del Pallone d’Oro: secondo l’allenatore della Juventus, le prestazione del Portogallo hanno penalizzato CR7 Dopo anni di duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, l’edizione 2018 dell’assegnazione del Pallone d’Oro ha visto trionfare un nuovo nome: Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid ha superato ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo era da Pallone d'Oro - vinca il prossimo! Bentancur...' : Bisogna fare una grande partita, è il derby d'Italia: l'importante è che sia una bella serata di sport'. BENTANCUR - 'E' diventato da Juve? E' giovane, del '97, è migliorato molto e ora fa meglio la ...

Solveig scivola sul twerking. E il Pallone d'oro rosa finisce in polemica : Alla fine il premio è andato, come si suol dire, 'in cavalleria' e quello che è rimasto sono solo le polemiche sessiste. È l'altra faccia che ha caratterizzato, ieri sera al Grand Palais di Parigi, la ...

Modric vince il Pallone d'Oro? La famiglia di Cristiano Ronaldo non gradisce : 'Marci - mafiosi - figli di...' : ... certo' -, più dura è stata la reazione della sorella maggiore, Elma, che ha usato parole di fuoco nei confronti della giuria: 'Questo è il marciume del mondo in cui viviamo tra mafia e figli di p ***...

Pallone d’Oro - l’entourage di Ronaldo grida allo scandalo : “Mancanza di rispetto verso il migliore” : La consegna del Pallone d’Oro a Modric ha scatenato le polemiche di chi ritiene che sia stato Cristiano Ronaldo il miglior calciatore del 2018. In prima linea a condurre la battaglia c’è l’entourage del portoghese, da cui filtra tutta la delusione per il verdetto di ieri. Elma Aveiro, sorella dell’attaccante della Juventus, si è sfogata così sui social: “Sfortunatamente questo è un mondo dove comandano i ...

Pallone d'Oro 2018 - tutti i voti : ecco come hanno votato i 173 giornalisti : ... che ha definito una "sinfonia" la stagione dell'attaccante francese: "L'idea di votare per lui è maturata in me prima ancora che finisse la finale di Mosca - ha scritto sulla Gazzetta dello Sport - ...

Modric - un Pallone d’oro “terrestre” : Luka Modric ce l'ha fatta. Il fine centrocampista croato è riuscito nell'impresa preclusa ai suoi predecessori Pirlo, Xavi e Iniesta, ovvero i migliori costruttori di gioco degli ultimi quindici anni: interrompere il dominio continentale dei due "marziani" Messi e Ronaldo. Dopo dieci anni, il Pallone d'oro, il più ambito riconoscimento individuale del mondo calcistico, torna a premiare il miglior giocatore della stagione e non ...

Pallone d’Oro - Modric si racconta : “Cruijff e Boban i miei modelli. L’era Ronaldo-Messi? Non è finita” : Dopo dieci anni di duopolio Ronaldo–Messi, il Pallone d’Oro ha un altro padrone: Luka Modric è il numero uno del 2018, anno in cui ha alzato la Champions col Real e ha trascinato la Croazia alla finale del Mondiale russo. Un successo figlio di tanti sacrifici, come racconta il 33enne centrocampista croato a France Football: “La mia vita è fatta di lotta e duro lavoro, così ho raggiunto i miei obiettivi. Non è stato ...

Modric Pallone d’oro - Sergio Ramos esilarante sui social : “e il mio quando?” [FOTO] : Sergio Ramos e il pallone d’oro di Modric: lo spagnolo esilarante sui social dopo la vittoria del compagno di squadra croato Luka Modric ha ricevuto ieri sera il pallone d’Oro 2018 nella sede del France Football, a Parigi. Il croato del Real Madrid ha interrotto l’egemonia di Messi e Ronaldo, che ormai durava da 10 lunghissimi anni, ricevendo consensi e complimenti da tutto il mondo. Tra questi non potevano mancare quelli ...

Pallone d'Oro 2018 - Martin Solveig e la battuta sessista a Ada Hederberg : 'Sai fare il twerking?' : Una battuta sessista e inappropriata per rovinare un momento storico: sta facendo molto discutere quanto chiesto da Martin Solveig alla norvegese Ada Hederberg , primo Pallone d'Oro femminile della ...