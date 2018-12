Pallavolo | Ivan Zaytsev sarà doppiatore! Lo Zar presterà la voce per la versione italiana

oasport

: #pallavolo #volleyball La nuova sfida di Ivan #Zaytsev: sul grande schermo da la sua voce ad un robottone giallo - CarlottaRossi11 : #pallavolo #volleyball La nuova sfida di Ivan #Zaytsev: sul grande schermo da la sua voce ad un robottone giallo - modenasportiva : Nuova avventura in vista per Ivan Zaytsev #modenavolley - GruppoBPER_PR : RT @cnanazionale: In corso il workshop “Dal network al gioco di squadra. Come essere un team nazionale vincente” con il segretario generale… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)sveste i panni dell'atleta ed indossa quelli del doppiatore: lo Zar dellainfatti ladi BumbleBee, lo spin-off della saga dei Transformer. Secondo LaPresse.it, infatti l'azzurro daràall'autobot giallo, cheamericana è doppiato dalla star della WWE John Cena.Il film è diretto da Travis Knight e vede come protagonisti Hailee Steinfeld e John Cena. La sceneggiatura è firmata da Christina Hodson, ed ha un canovaccio che parla di una storia d'amicizia, con il VW Bug giallo, al qualele corde vocali, che mostrerà le sfaccettature gentili del proprio carattere.roberto.santangelo@oasport.it