Pallavolo – Challenge Cup : Monza non lascia scampo alle austriache del Perg - staccato il pass per gli ottavi : Tutto facile per la Saugella Team Monza, 3-0 alle austriache del Perg anche nella gara di ritorno Si rivela agevole per la Saugella Team Monza l’esordio casalingo in Europa. Nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup, opposte al Prinz Brunnenbau Volleys Perg. le ragazze di Miguel Angel Falasca bissano il 3-0 ottenuto in Austria una settimana fa e volano agli ottavi di finale della competizione: prossima avversaria, ...