Oroscopo e pronostici stellari per il 7 dicembre | Ariete esplosivo

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Nello sconfinato mondo dello Zodiaco, come si muovono i pianeti e come influiscono questi passaggi nei vari segni zodiacali? L'della giornata di venerdì 72018 favorisce in particolar modo il Capricorno e l'sul lavoro, che potranno mettere in pratica i progetti in cantiere già da un po'. Le previsioni astrologiche sull'amore baceranno la Bilancia mentre si fa attendere dal Leone, che dovrà aspettare il nuovo anno per avere grandi novità affettive. Molti segni zodiacali potrebbero sentirsi stanchi e affaticati, perché presi dagli impegni lavorativi o insoddisfatti in amore. Basterebbe solo dedicare un po' di tempo prezioso a voi stessi.giornaliero dall'alla Vergine: Siete carichi di energia esplosiva, cari amici dell', utilizzatela al meglio per afferrare le buone occasioni al volo. E' un buon periodo per quanto riguarda la sfera ...