Operazione alla caviglia per Samir

Marquez dopo l'Operazione alla spalla : Il recupero non sarà facile - non so come starò per i test' : Nella giornata di ieri lo spagnolo Marc Marquez , campione del mondo in carica della MotoGP, si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra che già da diverso tempo gli creava non pochi problemi. l'operazione ha avuto luogo presso l'ospedale ...

Spalla nuova per Marquez : l'Operazione è andata bene : ... eseguito dall'equipe medica composta da Xavier Mir, Victor Malet e Teresa Marlet, è andato a buon fine e il periodo di riabilitazione durerà circa un mese e mezzo: il campione del mondo MotoGP sarà ...

MotoGp – Operazione riuscita per Marc Marquez : tutti i dettagli dell’intervento alla spalla subito dallo spagnolo : Marc Marquez è stato operato oggi alla spalla presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona: tutti i dettagli dell’Operazione subita dal 7 volte campione del mondo di MotoGp Dopo aver concluso la stagione 2018 con i test di Valencia e Jerez in vista del campionato di MotoGp 2019, Marc Marquez si è recato presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona per una preventivamente programmata Operazione. ...

Era sfuggito alla cattura perché in Romani la notte dell'Operazione "Short Message" - al rientro si consegna : Domenico De Francesco si è recato spontaneamente dai Carabinieri. Massimiliano Petracca, ai domiciliari nell'abito della stessa operazione finito in carcere

Puglia - Operazione congiunta carabinieri-polizia : colpo alla mafia foggiana : operazione congiunta di polizia e carabinieri contro la mafia foggiana . Impegnati oltre duecento uomini che hanno consentito l'arresto di trenta esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della ...

MotoGp Ducati - Pirro : Operazione alla spalla riuscita : MODENA - Intervento riuscito per Michele Pirro, che è stato sottoposto a un'operazione chirurgica alla spalla destra che era programmata da tempo ed è necessaria a migliorare la condizioni fisiche del ...

‘Operazione fuori gioco’ - caos Sampdoria : Ferrero verso l’addio - ecco i due nomi candidati alla successione [NOMI e DETTAGLI] : OPERAZIONE ‘fuori GIOCO’, Ferrero PUO’ LASCIARE. Sono ore caldissime in casa Sampdoria, brutto risveglio per i tifosi blucerchiati. Nel dettaglio la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il numero uno blucerchiato è coinvolto in una indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, i reati ipotizzati sono appropriazione indebita, truffa, ...

Cozze ‘alla diossina’ - Coldiretti : “Bene l’Operazione della Capitaneria” : “Bene l’operazione congiunta di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto di Taranto. Il comparto della pesca e dell’acquacoltura in provincia di Taranto va salvaguardato e promosso perche’ la filiera ittica e’ il secondo comparto per importanza che conta 384 imprese attive, ossia il 20,9% sul totale provinciale”. Lo afferma il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, commentando l’operazione che ...

Juve su Grimaldo : Operazione 'alla Cancelo' : C'è un filo sottile che unisce i destini di Joao Cancelo e Alejandro Grimaldo. Il portoghese è arrivato alla Juventus la scorsa estate per 40 milioni di euro. Grimaldo, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe seguire l'ex Valencia per una cifra leggermente inferiore, circa 35 milioni di euro. I due, in comune, hanno l'agente,Jorge Mendes. Il portoghese non è il rappresentate ufficiale di ...

Formula 3 - la Floersch dopo l'Operazione : 'Grazie a tutti. E che telaio la Dallara' : 'Sono sopravvissuta all'operazione, ci sono volute 11 ore. Spero che da adesso possa solo andare meglio': così con un post su Instagram Sophia Floersch, la giovane pilota tedesca rimasta coinvolta ...

Conto alla rovescia per l’atterraggio di InSight su Marte : un’Operazione delicatissima a cui partecipa anche l’Italia : Partito il Conto alla rovescia per il prossimo “ammartaggio”, l’atterraggio su Marte: a tentare l’impresa sarà InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), il lander NASA incaricato di riportare gli USA sul suolo del pianeta rosso quattro anni dopo il touchdown del rover Curiosity, avvenuto nell’agosto 2014. Il contatto con Marte è previsto alle 15 (Eastern standard time – Est) del 26 ...

Nadal - Operazione alla caviglia riuscita con successo : ecco i tempi di recupero : Intervento alla caviglia perfettamente riuscito per Rafa Nadal: il tennista maiorchino però dovrà stare fuori ancora per diverse settimane Dopo aver rinunciato alle ATP Finals di fine anno, Rafa Nadal ha spiegato di voler sfruttare il periodo di riposo di fine stagione per operarsi alla caviglia destra. L’intervento, in programma da tempo, è stato effettuato presso l’ospedale di Barcellona nella giornata di oggi, e Rafa Nadal è ...

Nadal - Operazione alla caviglia riuscita : appuntamento agli Australian Open 2019 : A confermarlo è stato il centro medico in cui è stato eseguito l'intervento sul numero 2 del mondo, presieduto da Angel Ruiz Cotorro e Jaume Vilaró. Già da queste ore, Rafa potrà cominciare la ...

Qatar-Nepal : presidente nepalese Bhandari alla Qatar Foundation - focus su coOperazione culturale : Il colloquio è stato incentrato sulla cooperazione bilaterale nella scienza e nella ricerca, nella tecnologia, nella sicurezza alimentare, nell'emancipazione delle donne e nell'istruzione dei bambini.