Omicidio Khashoggi | Turchia emette ordini d' arresto per due alti funzionari sauditi

Il Canada ha imposto sanzioni a 17 cittadini sauditi ritenuti collegati con l’Omicidio di Jamal Khashoggi : Il Canada ha imposto sanzioni a 17 cittadini sauditi ritenuti collegati con l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato dell’Arabia Saudita di Istanbul, in Turchia, il 2 ottobre da agenti inviati dal governo saudita. Le sanzioni prevedono il congelamento

Il principe saudita prova a far dimenticare l’Omicidio Khashoggi : Dopo l’omicidio del giornalista, Mohamed bin Salman è diventato uno degli uomini meno frequentabili del mondo. Ora sta cercando di recuperare le sue relazioni internazionali. Leggi

Trump ha negato che l’indagine della CIA sull’Omicidio di Jamal Khashoggi indichi come mandante Mohammed bin Salman - come era stato riportato dai media americani : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che le conclusioni dell’indagine della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ne attribuiscano la responsabilità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, come invece era stato riportato dal Washington Post e poi confermato

La Francia ha imposto sanzioni contro 18 cittadini sauditi per l’Omicidio di Jamal Khashoggi : La Francia ha imposto sanzioni e limitazioni di viaggio nei confronti di 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista saudita e opinionista del Washington Post ucciso nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, lo scorso 2

Omicidio Khashoggi - Cia intercettò Bin Salman : "Mettetelo a tacere" - : Il quotidiano turco Hurriyet rivela che gli 007 americani sarebbero in possesso di diverse intercettazioni che dimostrano il coinvolgimento del principe ereditario saudita nell'assassinio del ...

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’Omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

Per Trump le conclusioni della CIA sull’Omicidio di Khashoggi sono «premature» : Dice che «è troppo presto» per stabilire se fu il principe Mohammed bin Salman a ordinarlo, come appena confermato da un'indagine dell'intelligence

Omicidio Khashoggi - il principe saudita Bin Salman è il mandante. Le conclusioni della Cia : La Cia è arrivata ad una conclusione che smentisce il governo di Riad e mette in imbarazzo la Casa Bianca: ad ordinare l'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul è stato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo scrive il Washington Post citando fonti a conoscenza del dossier.La valutazione dell'agenzia di intelligence Usa è la più autorevole per ora tra quelle ...