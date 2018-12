Nuovo viadotto | si stringe il cerchio | restano 5 progetti

Nuovo viadotto - Bucci stringe il cerchio : restano 5 progetti | : Il commissario e la sua squadra verso la scelta finale. Entro il fine settimana entrerà nel vivo la fase negoziale

Nuovo viadotto - Bucci stringe il cerchio : Il commissario e la sua squadra verso la scelta finale. Entro il fine settimana entrerà nel vivo la fase negoziale

Ponte Morandi - il commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...

Genova - Bucci : 'Demolizione del ponte Morandi dal 15 dicembre - il Nuovo viadotto entro la metà del 2020' : La demolizione di ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci: "Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire ...

Bucci - Nuovo viadotto entro metà 2019 : ANSA, - GENOVA, 12 NOV - Per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha confermato che la migliore delle ipotesi prevede un ...

Bucci - Nuovo viadotto entro metà 2019 : ANSA, - GENOVA, 12 NOV - Per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha confermato che la migliore delle ipotesi prevede un ...

Conte : un Nuovo viadotto entro il 2019 : A 11 settimane dal crollo, si riprende a parlare delle tempistiche per la ricostruzione e la ricostruzione del viadotto

Crollo Ponte Genova - progetto Aspi : “Nuovo viadotto in 9 mesi” : Autostrade per l’Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del Ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l’opzione piu’ breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall’ok al progetto, considerando anche l’adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, ...

Italia : crollo ponte Genova : progetto di Nuovo viadotto in 9 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Autostrade - ecco il progetto del Nuovo viadotto Polcevera : Aspi ha presentato al commissario straordinario per la ricostruzione Bucci il piano di demolizione e ricostruzione del Morandi. Nello studio sarebbero salvati tre edifici di via Porro, con 110 abitazioni. Demoliti otto stabili, con 156 appartamenti