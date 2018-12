Nuovo congedo per le neomamme | si può lavorare fino al parto

Maternità - Nuovo congedo : al lavoro fino al nono mese. Sale il bonus per i nidi : L’emendamento della lega approvato in commissione bilancio: cambiare le regole del congedo . Le neomamme potranno prolungare, la loro permanenza al lavoro ma solo su parere del medico

Manovra - nel 2019 Nuovo congedo maternità : si può lavorare fino al parto - Sky TG24 - : Chi vorrà, dopo il via libera del medico, potrà restare al lavoro fino al nono mese, usufruendo dell'intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto . Il nuovo sistema è in alternativa a quello ...

Nuovo concorso straordinario e congedo per matrimonio : risposte ai vostri quesiti (23 ottobre) : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it. Le risposte ai vostri quesiti 1° QUESITO Tiziano – Buongiorno, sono un assistente tecnico a tempo indeterminato e il 04/04/2019 convolo a seconde nozze. ...