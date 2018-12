Nuova Nissan LEAF NISMO RC

NISSAN PRESENTA LA Nuova LEAF NISMO RC : NISSAN prevede di produrre sei LEAF NISMO RC da diffondere in varie parti del mondo, per garantire agli appassionati di motori un'esperienza all'insegna della potenza e delle emozioni. Propulsione ...

Nuova iniziativa Nissan ed Elis per la formazione e l'impiego nella mobilità sostenibile" : L' iniziativa della Nissan Italia è parte del suo impegno nel sostenere i giovani nello sviluppo delle competenze e nell'inserimento nel mondo del lavoro e si propone inoltre la sensibilizzazione ...

Meteo - previsioni per il ponte di Ognissanti : in arrivo Nuova perturbazione : L’intenso ciclone che nelle ultime ore ha portato condizioni di severo maltempo su gran parte d’Italia, nel corso di martedì si allontanerà sull’Europa centrale. Il maltempo dunque allenterà la presa sulla Penisola, che tuttavia sarà ‘in convalescenza’. Avremo infatti ancora residui rovesci o temporali sparsi soprattutto al Nord, regioni tirreniche e in particolare al mattino, con qualche fenomeno residuo anche ...