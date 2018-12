Nuova foto di Lucifer 4 e anticipazioni da Tom Ellis con un triangolo in arrivo | “Lui è

Ford Edge : presentata la Nuova generazione del SUV della Casa dell’Ovale blu [FOTO] : Ford presenta la nuova generazione di Edge il SUV arricchita da una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida motorizzazioni potenti e nuove dotazioni premium Ford presenta la nuova generazione di Edge, il SUV full size dell’Ovale Blu, pensato per i clienti europei, che sarà il SUV Ford tecnologicamente più avanzato. A bordo di Edge è disponibile una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, che utilizzano telecamere e ...

Nuova Fiat Punto 2019 : è questo l’asso nella manica di Manley? [FOTO] : Il nuovo amministratore delegato di FCA potrebbe dare Nuova vita ad un modello molto importante per il mercato europeo La morte di Sergio Marchionne e la successiva nomina di Mike Manley ad amministratore delegato di FCA ha certamente sconvolto gli equilibri all’interno del Gruppo italo-americano. Se da un lato l’ex numero uno di Jeep, ora alla guida di Fiat-Chrysler guarda sempre più a mercati come USA e Cina, in molti sostengono che ...

Ducati : emozioni da superbike con la Nuova Panigale V4 R [FOTO] : Le modifiche non si limitano al motore ed alle sospensioni, ma per la prima volta comprendono anche la carena La Ducati Panigale V4 R si posiziona come la massima espressione delle moto Ducati da competizione omologate per l’uso stradale. Rispetto alle precedenti versione “R”, la Panigale V4 R e` ancora piu` specialistica. Le modifiche non si limitano al motore ed alle sospensioni, ma per la prima volta comprendono anche la carena, ...

Ambra conquista le tv : tifa Napoli la Nuova regina del calciomercato FOTO : Arriva da Napoli, fa la modella ed è un ex-finalista di Miss Italia, ma ha il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha conquistato Maurizio Costanzo, che gli ha consesso un spazio al Maurizio ...

Ciclismo – Il Team Sky si colora di blu e nero - svelata la Nuova divisa per il 2019 [FOTO] : Il Team Sky ha svelato il suo nuovo kit per la stagione 2019: elegante ritorno al nero per il decimo anno della squadra La stagione 2019 di Ciclismo è alle porte: i corridori sono pronti per i ritiri con le rispettive squadre, in vista dei primi appuntamenti che regaleranno spettacolo sin dai primi mesi del nuovo anno. Pronti alle grandi sfide del 2019, i corridori del Team Sky hanno indossato la nuova divisa per svelarla a tutti i ...

Nuova Mercedes Classe B : la compatta di famiglia diventa sportiva [FOTO] : La rinnovata Mercedes Classe B si presenta come una pratica Sports Tourer ideale anche per i viaggi lunghi La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa. Il motore da due litri OM 654q, da 110 e 140 kW, in versione modificata per l’installazione trasversale, debutta all’insegna del rispetto per ...

Nuova Jeep Gladiator 2020 : Mopar svela a Los Angeles oltre 200 accessori speciali [FOTO] : Un esemplare della Nuova Gladiator in mostra alla kermesse californiana è stato equipaggiato con alcuni dei nuovi componenti Mopar, divisione del Gruppo FCA che si occupa di ricambi e componenti speciali, svela sotto i riflettori del Salone di Los Angeles oltre 200 componenti speciali dedicati al nuovo pick-up Jeep Gladiator 2020. Un esemplare della Nuova Gladiator in mostra alla kermesse californiana è stato equipaggiato con alcuni dei ...

Ferrari SP3JC : nasce una Nuova ed incredibile one-off della Casa di Maranello [FOTO] : La SP3JC è stata commissionata da un cliente e collezionista della Casa con l’obiettivo di creare una roadster essenziale e senza compromessi La Ferrari SP3JC, ultima creazione del programma Ferrari one-off, è stata ufficialmente consegnata al suo proprietario. Disegnata dal Centro Stile Ferrari, la SP3JC è stata commissionata da un cliente e collezionista della Casa con l’obiettivo di creare una roadster essenziale, senza compromessi, ...

Nuova Jeep Gladiator 2020 : debutta il pick-up più inarrestabile del pianeta [FOTO] : Il nuovo Gladiator vanta Leggendarie capacità 4×4 e design autentico ispirato alla consolidata tradizione dei pick-up Jeep Il marchio Jeep presenta al Salone di Los Angeles l’anteprima mondiale della Nuova Jeep Gladiator 2020, il pick-up di medie dimensioni con capacità off-road migliori di sempre. Il nuovo modello si ispira alla lunga tradizione di robusti e affidabili pick-up del marchio americano e offre funzionalità, ...

Nuova Porsche 911 : il mito si rinnova con l’ottava generazione [FOTO] : l’ottava generazione della 911 svelata a Los Angeles promette di evolvere la specie senza rivoluzioni La Nuova Porsche 911 è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Los Angeles. La vettura continua a essere il punto di riferimento per sportività ed esclusività. Il design della carrozzeria è completamente nuovo ed evidenzia il salto in termini di performance della 911 serie 992. Passaruota significativamente più ...

Nuova Porsche 911 : l’ex pilota di F1 Mark Webber testa l’inedita e stratosferica supercar [FOTO] : l’ex pilota di formula uno australiano ora tester di Porsche ha rilasciato le sue impressioni di guida dopo essere stato al volante della Nuova 911 L’ex pilota di Formula 1 Mark Webber si è messo al volante ella Nuova generazione della Porsche 911 spingendola al limite tra i cordoli della pista del centro di sviluppo di Porsche a Weissach, in Germania. Webber ha avuto la possibilità di ispezionare l’auto con il suo camuffamento ...

Nuova Bentley Continental GT Convertible : lusso e opulenza per veri Gentleman-driver [FOTO] : Lo stile elegante e scolpito degli esterni si fonde in perfetta armonia con lo splendido abitacolo realizzato a mano e impreziosito dai materiali più pregiati Bentley presenta la Nuova Continental GT Convertible. Disegnata, progettata e realizzata a mano in Gran Bretagna, incarnazione di tutto il sapere acquisito da Bentley nella sua lunga storia su come creare le Granturismo più eleganti e raffinate al mondo. Lo stile elegante e scolpito ...

Francesco Totti : svelata la Nuova supercar del Capitano [FOTO] : L’ex Capitano della Roma è entrato impossesso della sua nuova supercar da 650 CV sfruttando una formula di noleggio al ungo termine Francesco Totti, ex Capitano della Roma e simbolo della squadra “giallorossa”, ha ritarato la sua nuova e potentissima auto: si tratta di una poderosa Lamborghini Urus da 650 CV. Totti ha scelto la società ALD Automotive Italia per entrare in possesso della nuova Urus tramite un contratto di noleggio a lungo ...

Gabriel Garko - critiche a non finire per la Nuova foto social : “Sembri il Ken Umano” : Le voci sui presunti ritocchini tormentano Gabriel Garko da diverso tempo. Nel 2016, poi, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, si sono fatte parecchio insistenti. Tra gossip sulla fine della storia con la giovane collega Adua Del Vesco e quelli su una nuova misteriosa fiamma nella vita dell’attore, quegli stessi rumor sono tornati a più riprese nel corso degli anni. Anche ultimamente, dopo che il settimanale Nuovo ha pubblicato una ...