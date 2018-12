Nuova Caledonia - terremoto magnitudo 7.5 e allerta tsunami : Nuova Caledonia, terremoto magnitudo 7.5 e allerta tsunami ROMA Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 15:18 ora locale , le 5:18 di mercoledì 5 dicembre in Italia,...

Un forte terremoto di magnitudo pari a 7.5 si è verificato nell'Oceano Pacifico, vicino alla Nuova Caledonia. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il terremoto ha avuto epicentro a circa 168 chilometri a est di Tadine e ipocentro a una profondità di 15 chilometri. Il Centro d'allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) afferma che è stata osservata la formazione di onde anomale

In Nuova Caledonia vince il No all'indipendenza : Lo sfruttamento industriale del nickel è stato tra l'altro uno dei principali motori di rilancio dell'economia neocaledone nel corso degli ultimi decenni, costituendo il 97 per cento delle ...

Nuova Caledonia resta francese - vincono "no" con 56 - 4%

'L'umore dei cittadini di Noumea è abbastanza tranquillo', ha raccontato Catherine Ris, professore di economia dell'Università della Nuova Caledonia ad Al Jazeera. 'I partiti politici e i cittadini

Nuova Caledonia : Macron - non c'è altra via che dialogo

La Nuova Caledonia rimarrà francese : Il referendum che si è tenuto oggi nella collettività francese d'oltremare è stato vinto dai contrari all'indipendenza dalla Francia, con il 57 per cento dei voti

Nuova Caledonia : il no verso la vittoria : NOUMEA, 4 NOV - Come previsto dai sondaggi, il no all'indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si avvia verso la vittoria al referendum. Mentre lo spoglio nell'arcipelago del Pacifico è ...

Nuova Caledonia : affluenza record a urne : ANSA, - NOUMEA, 4 NOV - A un'ora dalla chiusura dei seggi nel referendum sull'indipendenza dalla Francia, quasi i tre quarti dei 174.000 elettori registrati hanno votato in Nuova Caledonia. I seggi si ...