Nuoto | Simona Quadarella rivelazione dell’anno | “vorrei che il 2018 non finisse mai | la

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella e quella voglia di oro… : La voglia di oro di Simona Quadarella non si è placata a Glasgow dove il gradino più alto del podio l’ha ospitata per ben tre volte, nei 400, 800 e 1500 stile libero. La mezzofondista romana, bronzo ai campionati Mondiali di Budapest nei 1500 e ai Campionati Europei in vasca corta di Copenhagen negli 800 nel 2017, vuole allungare la sua striscia di allori internazionali e l’occasione ghiotta sono i Mondiali in corta di Hangzhou in ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Detti e Paltrinieri in scena - Federica Pellegrini e Simona Quadarella per la doppietta : Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per la seconda ed ultima giornata di gare di questa edizione 2018 degli Assoluti invernali in vasca corta. Un day-2 particolarmente intenso in cui lo spettacolo non mancherà e il pubblico potrà godere di un grande show visti gli atleti importanti coinvolti. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri entrano in scena. I “Gemelli Diversi” del Nuoto azzurro saranno al via dei 200 stile libero ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera e Simona Quadarella in Cina con furore! : La prima giornata allo Stadio del Nuoto di Riccione è andato in archivio. La viCinanza con i Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre, aveva fatto pensare che quest’edizione 2018 degli Assoluti invernali nella pisCina da 25 metri sarebbero stati non eccellenti dal punto di vista prestazionale. Ci si sbagliava. Alcune delle punte azzurre, ormai ben oltre il solito tridente Paltrinieri-Detti-Pellegrini, ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Simona Quadarella e la difficile riconferma : Il 2018 sta giungendo al termine e per i protagonisti della piscina le fatiche non sono ancora terminate. C’è un ultimo appuntamento da onorare: i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. La Nazionale italiana di Nuoto, reduce dai trionfali Europei a Glasgow, ha voglia di confermarsi in Asia e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in un contesto iridato. Legata a questo discorso c’è Simona ...

Nuoto - Christian Minotti sprona Simona Quadarella : “Obiettivo Mondiali - pensando già a Tokyo 2020” : ESCLUSIVA OA SPORT – Protagonista indiscussa dei trionfi agli Europei 2018 a Glasgow, Simona Quadarella ha ripreso già da un paio di mesi ad allenarsi con grande ritmo perché il percorso che vuol portarla alle Olimpiadi di Tokyo 2020 da protagonista è ancora piuttosto lungo. L’azzurra, vincitrice di tre titoli continentali nei 400, 800 e 1500 stile libero al Tollcross International Swimming Centre, ha messo in mostra qualcosa che non ...

Nuoto. Simona Quadarella subito da record italiano nei 1500! Miglior tempo stagionale mondiale per l’azzurra : Neanche il tempo di scendere dal ritiro in altura a Livigno, che per Simona Quadarella è subito record italiano. La tre volte campionessa europea di Glasgow ha deciso all’ultimo di partecipare ad una gara interzonale dell’Acquaniene a Roma al suo arrivo nella capitale e, con 15’44″76 è riuscita a Migliorare il primato tricolore dei 1500 metri stile libero che già le apparteneva. La romana aveva ottenuto il record il 28 ...

