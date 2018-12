Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | le prospettive della 4×100 sl dell’Italia Santo

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Margherita Panziera al primo esame da big internazionale. Obiettivo podio nei 200 dorso : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dall’11 dicembre, ad Hangzhou (Cina), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata in vasca corta a chiosa del 2018. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Alessandro Miressi per confermare lo status di big anche nella poco amata vasca corta : Il conto alla rovescia sta per scadere. nella vasca (corta) di Hangzhou (Cina) ci apprestiamo a vivere sei giorni di grande Nuoto. I Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri asiatica saranno l’atto conclusivo di un 2018 che per l’Italia è stato quello della svolta o, per meglio dire, del ricambio generazionale. Il Bel Paese, animato spesso e volentieri da due o tre atleti, ha ricevuto finalmente grande impulso dalle cosiddette seconde ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella e quella voglia di oro… : La voglia di oro di Simona Quadarella non si è placata a Glasgow dove il gradino più alto del podio l’ha ospitata per ben tre volte, nei 400, 800 e 1500 stile libero. La mezzofondista romana, bronzo ai campionati Mondiali di Budapest nei 1500 e ai Campionati Europei in vasca corta di Copenhagen negli 800 nel 2017, vuole allungare la sua striscia di allori internazionali e l’occasione ghiotta sono i Mondiali in corta di Hangzhou in ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le speranze di medaglia di Gabriele Detti. Motivazioni alle stelle dopo un anno di stop : Un anno di paure, rabbia, rassegnazione e speranze. Un anno di attesa che si è concluso un mese fa con il ritorno in gara, arrivato come una liberazione dopo dodici mesi di prigionia. Gabriele Detti sta lentamente ritrovando le antiche sensazioni e va ad Hangzhou per giocarsela. Una carriera di alti e bassi: il picco a Budapest con il titolo mondiale in vasca lunga degli 800 e, un anno prima, con la doppia medaglia di bronzo olimpica di Rio ma ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Contento del tempo - ai Mondiali per fare bene. Che figata il fondo” : Gregorio Paltrinieri ha risposto presente ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta che si sta stanno disputando a Riccione e ha nuotato i suoi 1500 metri stile libero in un buon 14:25.08, secondo tempo mondiale stagionale ad appena due decimi dal crono di Micka. Il Campione Olimpico può ritenersi ampiamente soddisfatto in vista dei Mondiali che si disputeranno tra una decina di giorni ad Hanzhou (Cina): il riscontro cronometro stampato ...

Nuoto - Marco Orsi : “Una gara esagerata ed inaspettata! I 100 misti mi piacciono - ai Mondiali punto alla finale” : “Una gara esagerata e inaspettata. So di stare bene ma non ho scaricato, fa ben sperare per i Mondiali: l’obiettivo sarà la finale. Figo, fighissimo“. Sono queste le parole emozionate, quasi sorprese di Marco Orsi ai microfoni della Rai, poco dopo aver vinto il titolo tricolore nei 100 misti degli Assoluti di Nuoto in vasca corta a Riccione, con il nuovo record italiano di 51″57. Una prestazione che riporta alla mente le ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Non mi immaginavo un tempo del genere. Questo risultato promette ben per i Mondiali” : “Non mi sono resa conto di andare così forte durante la gara anche perché ho caricato fino a un paio di giorni fa. Il mio allenatore mi aveva detto di fare la gara normale, io mi sentivo bene in acqua ma non immaginavo un tempo del genere“. Queste le prime parole di Margherita Panziera a RaiSport, autrice del nuovo record italiano dei 200 dorso femminili (2’01″56) nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta a ...

Nuoto Salvamento - Mondiali Adelaide 2018. In Sport Rane Rosse vince il mondiale Interclub di salvamento in piscina! : Dopo l’abbuffata del mondiale per nazioni, si è disputata la rassegna iridata per i Club ad Adelaide in Australia. Qui i team sono vere e proprie corazzate internazionali, sono consentiti acquisti di ogni tipo e squadre miste di varie nazionalità. Persino le squadre australiani hanno preso fra le loro fila atleti europei, soprattutto per le gare in vasca. In gara team di molte nazioni, oltre alle padrone di casa. Team giapponesi, canadesi, di ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : ultima prova di verifica per le stelle azzurre prima dei Mondiali ad Hangzhou : Da domani si comincia. Una due giorni molto intensa si preannuncia a Riccione nella rassegna nazionale in vasca corta. L’evento, collocato a meno di due settimane dai Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina) (sempre nella piscina da 25 metri dall’11 al 16 dicembre), sarà l’ultima occasione per le stelle azzurre dell’ItalNuoto di verificare le proprie condizioni prima della manifestazione iridata. La scadenza così ravvicinata ...

Nuoto – Assoluti di Riccione : tanti big in vasca - Pellegrini e compagni preparano i Mondiali di Hangzhou : Per i trentadue convocati al mondiale cinese, i campionati Assoluti invernali di Nuoto rappresentano un ulteriore test per affinare la condizione Gli azzurri scaldano i motori. A dieci giorni dalla 14esima edizione della rassegna iridata in vasca corta, in programma ad Hangzhou dall’11 al 16 dicembre, si rifinisce la preparazione ai campionati Assoluti invernali di Nuoto, in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Riccione venerdì 30 ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : tante stelle al via - pensando ai Mondiali di Hangzhou : Tutto in due giorni nella piscina da 25 metri a Riccione per i Campionati Italiani invernali di vasca corta. L’evento, posizionato a meno di due settimane dalla manifestazione clou di quest’ultima parte di stagione, ovvero i Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), non avrà una funzione qualificante per la rassegna iridata. Come detto, il limite di tempo imposto dalla FIN era il 18 novembre e di conseguenza questi Assoluti daranno occasione ...

Nuoto Salvamento - Mondiali 2018 Adelaide. Il freddo non ferma gli azzurri : arriva un altro bronzo dalle gare in mare : Nella terza giornata dei Mondiali di Salvamento ad Adelaide, la prima dedicata alle gare in mare, freddo, pioggia e temperatura del mare bassa sono i veri protagonisti ma questo non ferma nè i lifesaver, abituati a ogni condizione climatica, nè tantomeno gli azzurri. La prestazione da incorniciare di giornata dell’Italia è la medaglia di bronzo della staffetta torpedo. Daniele Sanna, Jacopo Musso, Federico Gilardi e Andrea Piroddi sono i ...