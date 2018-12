Novità sulle allerte valanghe

Stanno per arrivare due Novità sulle videochiamate di gruppo WhatsApp : attesa per gli iPhone : Stanno per essere implementate alcune novità decisamente interessanti a proposito delle videochiamate di gruppo su WhatsApp, almeno stando a specifiche anticipazioni che è possibile raccogliere in Rete oggi 26 novembre. Dopo aver trattato la questione inerente la bufala di WhatsApp Gold, particolarmente diffusa anche qui in Italia durante il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle (qui trovate qualche altra informazione in ...

Italia-Portogallo - Nations League 2019 : le Novità sulle probabili formazioni. Immobile favorito su Berardi per un posto nel tridente azzurro : Domani sera, alle ore 20.45, l’Italia tornerà allo stadio “San Siro” di Milano per sfidare il Portogallo nell’ultima partita del nostro girone di UEFA Nations League 2018-2019. Gli azzurri, per chiudere in testa il girone e volare alle Final Four, devono assolutamente conquistare i tre punti per sopravanzare i lusitani in vetta alla classifica per poi sperare in un loro passo falso in casa con la Polonia. Per questa sfida ...

Manovra - ecco alcune Novità : dal bonus cervelloni ai 10 centesimi sulle sigarette : Il testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbarca in Parlamento e si prevede che arriverà all'esame dell'Aula il 29 e 30 novembre 2018 . Sono 108 articoli ...

Ginnastica - quante Novità in vista! Mondiali con le qualificazioni - format diverso. Si abbassa il limite d’età? E sulle Olimpiadi… : Bollono in pentola grandi novità per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Durante i Mondiali 2018 che si stano disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar), infatti, Morinari Watanabe ha incontrato i vari rappresentanti delle singole Nazioni e ha discusso in merito al futuro della Polvere di Magnesio. Il Presidente della Federazione Internazionale sembra intenzionato a varare diverse novità molto importanti che potrebbero dare un nuovo ...

Manovra - le Novità sulle pensioni : 4 finestre e quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-Videoscheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza

Quota 100 da febbraio : tutte le Novità sulle pensioni nella Manovra 2019 : Chi attendeva con ansia Quota 100 potrà dirsi soddisfatto. nella serata del 15 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per l’approvazione del Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2019-2021). Come anticipato nei giorni scorsi, la bozza del DdL conferma tutte le novità in materia ...

Roma - Novità per la maglia 2019-2020 : decorazioni a zig zag sulle maniche : Nike sarebbe già al lavoro per la maglia 2019-2020 della Roma: previste diverse novità L'articolo Roma, novità per la maglia 2019-2020: decorazioni a zig zag sulle maniche è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Novità per la maglia 2019-2020 : decoderazioni a zig zag sulle maniche : A poche settimane dall’inizio di questa annata calcistica iniziano già ad emergere, come ormai da tradizione, i primi dettagli sulle caratteristiche delle maglie 2019-2020. Grazie al supporto del sito Footyheadlines.com, testata da sempre all’avanguardia sul tema, è possibile farci un’idea più precisa con largo anticipo e capire quello che dovremo a breve aspettarci. Si respira […] L'articolo Roma, novità per la maglia ...

«Pace fiscale» e previdenza : le Novità Stretta sulle slot - via le mini cartelle : Reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del 2019, via alla rottamazione-ter (ma per gli evasori ci sarà il carcere)

F1 - le ultime Novità sulle condizioni di Lauda : ecco come sta l’ex pilota austriaco : Secondo quanto filtra da fonti vicine a Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes dovrebbe lasciare la terapia intensiva ad inizio novembre Le condizioni di Niki Lauda pare siano in lento ma costante miglioramento, tanto da poter pensare che il presidente non esecutivo della Mercedes possa lasciare il reparto di terapia intensiva ad inizio novembre. © Photo4 / LaPresse Notizie positive per la famiglia ma anche per il team di ...