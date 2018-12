Norcia | gara di pugni per gioco | così è morto Emanuele Tiberi

Blastingnews

Emanuele Tiberi, il giovane morto a Norcia per una folle «gara di pugni»

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Unadi. Si stavano sfidando, incitati da amici e conoscenti che ridevano e urlavano circondandoli, a chi sferrava il colpo più forte. Era un '', sia pure maledetto. Solo che uno dei due è. La consulenza tecnica, fatta eseguire dal pm Vincenzo Ferrigno della procura di Spoleto, ha fatto definitivamente luce su cosa sia accaduto la tragica notte del 29 luglio scorso all'esterno della 'Vineria', locale molto frequentato dai giovani aGrazie all'acquisizione di immagini e video registrati dai telefonini dei presenti al fatto, è stato chiaro ai magistrati inquirenti che non si è trattato di una lite come inizialmente creduto dai carabinieri., la vittima di 29 anni, per primo ha colpito con uno schiaffo il suo contendente Cristian Salvatori di 33, il quale ha replicato sferrandogli un potente cazzotto, uno solo, che è bastato a uccidere l'amico. ...