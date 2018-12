“Non si parla più della morte” | dice mons Paglia Ha ragione Ma è anche colpa sua

“Non sono guarita…”. Nadia Toffa - a un anno esatto da quel terribile malore - parla della sua salute : È passato un anno esatto da quel terribile giorno in cui arrivava la notizia del malore improvviso di Nadia Toffa, tra le ‘iene’ più grintose e più amate dal pubblico. E un anno fa, dopo l’iniziale silenzio sulle sue condizioni di salute e sulla causa del suo malore, iniziava la sua battaglia contro il cancro. Ora, dopo questi lunghi e difficili dodici mesi, Nadia Toffa scrive ai followers su Instagram ricordando che la vita è ...

Jane Alexander - parla il fidanzato Gianmarco Amicarelli : “Non è tornata a casa da me - sto soffrendo” : “Non è tornata a casa da me, mi ha chiesto altri giorni per pensare. Non so a cosa, chiediamolo a lei, è uscita ha fatto quello che ha fatto, non so a cosa debba pensare. Io ho risposto: va bene”. Gianmarco Amicarelli, il fidanzato di Jane Alexander, è tornato a parlare della loro relazione e ha rivelato che dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip Jane non è tornata a casa da lui. Ospite di Domenica Live, ...

Taranto - Emiliano attacca la stampa : “Non parlano di Mittal perché fa pubblicità sui media poi chiudono tutti” : Polemiche per le parole che Michele Emiliano ha pronunciato ad un evento pubblico a Taranto (nel video pubblicato da Taranto Buonasera). Parlando delle attività dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal, il presidente della Puglia ha infatti attaccato la stampa: “Vedrete – ha detto – che domani non troverete quasi nulla sui giornali, anche perché mi dicono che Mittal, come prima faceva Riva, ha una forte attività ...

Marco Carta a Vieni Da Me parla di suo padre : “Non ha voluto conoscermi” (video) : Ieri abbiamo visto Marco Carta a Vieni da Me, ospite del programma di Caterina Balivo su Rai Uno. L’artista si è raccontato attraverso un’intervista musicale in cui ogni canzone corrispondeva a una parte di vita che lui ha spiegato al pubblico in studio e a casa, facendo conoscere parti di sé che non tutti conoscevano. La prima canzone è “It Ain’t Easy” di Ricky Fante, che riporta Marco Carta al periodo del talent show Amici di Maria De ...

MotoGp – Silenzio stampa per Lorenzo dopo l’esordio sulla Honda - parla Dovizioso : “Non l’ho beccato in pista - ma…” : Andrea Dovizioso commenta l’esordio di Jorge Lorenzo con la Honda: le parole dell’ex compagno di squadra del maiorchino E’ passato qualche giorno dalle due giornate di test a Valencia, che hanno dato a piloti e team le prime importanti sensazioni per la stagione 2019 di MotoGp. Due giornate di duro lavoro che hanno permesso alle squadre di raccogliere degli importantissimi dati per mettere a punto una moto competitiva per ...

Manovra - la critica di Padoan al discorso di Conte : “Non ha parlato della procedura di infrazione. Risparmi in pericolo” : “Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese: questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa dei Risparmi che infatti sono oggi in pericolo”. Lo ha detto l’ex ministro, Piercarlo Padoan, intervevendo alla Camera dopo il discorso del premier Giuseppe Conte. “La responsabilità del fatto che il Paese è in queste condizioni è pienamente nelle vostre mani. Questa è una Manovra ...

Walter Nudo - parla l’ex : “Non abbandonò i nostri figli - hanno stravolto le mie parole” : Tatiana Tassara ha smentito le frasi che le sono state attribuite in un un’intervista, precisando come il padre dei suoi...

Walter Nudo - parla l’ex : “Non abbandonò i figli - hanno stravolto le mie parole” : Walter Nudo, parla l’ex compagna: “Non abbandonò i nostri figli, le mie parole sono state stravolte” Di recente aveva fatto molto scalpore un’intervista rilasciata l’ex compagna di Walter Nudo a Di Più. Nel giornale erano state riportate pesanti accuse nei confronti del gieffino. Una sorta di replica dove, a seguito di una confessione fatta da Walter […] L'articolo Walter Nudo, parla l’ex: “Non ...

Moscovici (UE) affonda Salvini : “Non è un eroe - quando parla lo spread sale in Italia” : Moscovici non si placa e continua a martellare contro il governo italiano. Questa volta la sua dedica è tutta per Matteo Salvini “Salvini non è un eroe, non è eroico per niente” nel suo atteggiamento contro l’Ue e le sue regole sui conti pubblici, dove tra l’altro “non c’è nessuna istituzione né pubblica né privata che preveda” la crescita e il deficit contenuti nella manovra italiana, e questo ...

Dal Var alla sudditanza psicologia - parla l’arbitro Pitana : “Non so se esiste - ma non dovrebbe…” : Il direttore di gara della finale mondiale ha parlato della tecnologia e della sudditanza psicologica, sottolineando come non dovrebbe esistere E’ tra gli arbitri migliori del mondo, Nestor Pitana si gode il momento e accumula premi, ricevendo oggi a Milano quello intitolato a Giulio Campanati. Il direttore di gara della finale mondiale di Russia 2018 è tra i più stimati dai calciatori, conseguenza del suo modo di interpretare le ...

Romania - Parlamento Ue boccia riforma della giustizia : ora è a rischio il semestre di presidenza. “Non siamo preparati” : La Romania ha un problema con l’indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione che, se non venisse presto risolto, potrebbe mettere in discussione anche l’imminente semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea prevista per gennaio. La risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha la valenza di un avvertimento per l’esecutivo socialdemocratico di Bucarest guidato dal primo ministro ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : domani Italia-Francia. Parla Sandro Campagna : “Non dovremo sottovalutare l’avversario” : Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospiterà domani alle ore 20.00 la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne ...

Conflitto d’interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

Bologna - Bigon parla di calciomercato : “Non faremo nulla” : Bologna, il ds Bigon ha affrontato l’argomento calciomercato, scontentando i tifosi ed Inzaghi che vorrebbero qualche innesto a gennaio “In linea di massima non faremo nulla, la rosa è ampia e completa. Poi è ovvio: guarderemo la classifica. Per ora siamo in linea con gli obiettivi“. Il ds del Bologna Bigon ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino delle proprie intenzioni sul mercato. Le parole del dirigente bolognese non ...