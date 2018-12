Non ci resta che vincere | così la disabilità fisico-mentale viene raccontata senza freni

Gara tra auto con la 500 del Nonno - travolge e uccide netturbino che andava al lavoro in scooter : arrestato 21enne Video : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per omicidio stradale C. D., un 21enne napoletano che gareggiando in auto contro un coetaneo ha provocato un incidente che è costato...

Tampon Tax - assorbenti e pannolini (ma Non i rasoi) restano beni di lusso. Salta riduzione Iva : è tra le più alte del mondo : Tassati come gioielli, anche se di “prezioso” in concreto hanno solo il prezzo. Gli assorbenti e i prodotti igienici femminili, così come i pannolini in generale, in Italia rientrano ancora nella fascia dei beni considerati di lusso, di cui cioè si potrebbe fare a meno. Hanno un’Iva (imposta sul valore aggiunto) del 22 per cento, al pari di articoli di abbigliamento, sigarette, vino e altri prodotti che non sono considerati di prima necessità. ...

Andrea Romano (PD) - Di Maio rispondi alle mie tre domande di tuo padre Non ci interessa : “Hai fatto da prestanome?” : Il PD tramite il deputato Andrea Romano con un video pubblicato sul profilo ufficiale del Partito Democratico “Caro Di Maio, a noi non interessa cosa ha fatto tuo padre, ma piuttosto cosa hai fatto tu: rispondi a queste tre domande e rispondi in Parlamento”. A chiedere spiegazioni al vicepremier – al centro della bufera per gli episodi di lavoro nero nell’azienda che fu del padre Antonio e ora sua al 50% -, è il deputato ...

Perché la Germania Non riesce ad arrestare i neonazisti : In Germania 467 militanti neo-nazisti con un mandato di arresto sono ancora a piede a libero. Il governo ha detto che il numero di militanti di estrema destra ricercati dalla polizia è raddoppiato negli ultimi quattro anni. L'esecutivo ha risposto a un'interrogazione parlamentare di Ulla Jelpke, dep

Salvini twitta "A Torino arrestati 15 mafiosi nigeriani" ma Spataro lo bacchetta : "Si informi e Non danneggi indagini in corso" : Dura reprimenda del procuratore capo di Torino al ministro dell'Interno che aveva diffuso notizie di arresti di immigrati

Se i videogiochi si progettano da soli - Non resta che divertirsi : Nvidia, società che produce schede grafiche e hardware dedicato all’intelligenza artificiale, ha dimostrato la possibilità di creare un videogioco in modo quasi totalmente automatico. La demo che hanno realizzato è semplice, anzi apparirebbe grezza a qualsiasi amante dei videogiochi. Ma è ammirevole se si pensa che l’ha fatta un computer quasi tutto da solo. Prima di tutto gli scienziati hanno sviluppato un algoritmo di tipo GAN ...

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Eurogruppo : Italia prenda misure alle regole | Salvini : "Quota 100 resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra necessarie per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Non ci resta che vincere - protagonista una squadra di basket con atleti disabili : Non ci resta che vincere, il film che ha per protagonista una squadra di basket con atleti disabili, arriva in sala il 6 dicembre, distribuito da BIM e presentato dagli atleti della Fisdr. Il film è stato campione d'incassi in Spagna. Un allenatore di basket dopo essere stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza si ritrova ad allenare una squadra composta da disabili, questo è l’inizio del film diretto da Javier Fesser e interpretato da un ...

Padre Di Maio - il vicepremier : “Non ho fatto da prestanome. Un bagno in piscina Non è reato” : Il vicepresidente Luigi Di Maio parla della vicenda dell’azienda del Padre, caso sollevato da ‘Le Iene‘. “La piscina? Non sapevo fosse un reato stare in un piscina in Pvc – afferma Di Maio – la stalla con cucina e piscina? Io ho detto che era una stalla mica che è una stalla” prova a giustificarsi il leader M5S. “Ora mio Padre si è preso le sue responsabilità mettendoci la faccia, io metto in ...

Manovra - Salvini : 'Quota 100 Non si tocca - resta' : "Quota cento" non si tocca e resta. Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva se la misura sulle pensioni fosse in forse per i negoziati che il governo sta portando ...

Ciro e Alessandro - arrestati per uno stupro che Non hanno mai commesso : Una storia che ha rovinato la vita a due ragazzi. Ciro e Alessandro , cugini, erano stati arrestati " uno finito in carcere, l'altro in una struttura di recupero " per le accuse di stupro, stalking, ...

Catania - mamma di 26 anni uccide figlio di 3 mesi : lo ha scagliato a terra. Arrestata 26enne : «Non volevo - lo amavo» : Una mamma di 26 anni ha ucciso il figlio di soli tre mesi scagliandolo con forza a terra. L'orribile storia arriva da Ognina, vicino Catania, dove lo scorso 14 novembre si è consumata la...