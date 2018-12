Non c' è un pianeta B | dallo spazio il messaggio per la Cop24 - VIDEO

Il comandante della Stazione Spaziale : “La Terra è fragile e bellissima - e Non abbiamo un pianeta B” : “La Terra è fragile e bellissima, e non abbiamo un pianeta B“: lo ha dichiarato in un videomessaggio l’astronauta Alexander Gerst, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, inviato in occasione dell’apertura della COP24, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima che si svolge dal 3 al 14 dicembre a Katowice, Polonia, il cui scopo è definire le regole di attuazione dell’Accordo di Parigi del ...

Insight su Marte : il pianeta rosso come Non lo avete mai visto [FOTO] : Pochi giorni fa atterrava su Marte la sonda Insight della Nasa, attrezzato con nuovi moderni strumenti e nuove funzioni oltre che di una fotocamera ad alta risoluzione che è riuscita a trasmetterci...

Terremoti - calore - composizione e densità di Marte : la sonda InSight svelerà i segreti del Pianeta Rosso e Non solo : Mancano ormai poche ore all’atterraggio della sonda NASA InSight sul suolo marziano. Il viaggio di 6 mesi e 482 milioni di chilometri si avvia verso il suo gran finale intorno alle 20:40, in quella che sarà una delicatissima operazione definita come 7 minuti “di terrore” dai membri della NASA. È il primo tentativo della NASA di atterraggio sul suolo marziano dal 2012, quando fu lanciato il rover Curiosity, e tutte le persone coinvolte sono ...

Non è mangiare carne che uccide il Pianeta : È vero che tutti i mali per l'ambiente o legati al cambiamento climatico sono dovuti all'allevamento? Bisogna sentirsi necessariamente in colpa se si mangia anche un po' di carne? C'è chi dice di no. ...

Perché secondo la scienza smettere di mangiare carne Non salverà il pianeta : Nonostante ciò, tenendo in considerazione l'aumento della popolazione a cui è soggetto il mondo in via di sviluppo, esiste sicuramente la possibilità per Paesi come gli Stati Uniti di esportare in ...

F1 - Hamilton Non si abbatte : “Red Bull di un altro pianeta - Non sono assolutamente deluso” : Il pilota inglese non si sente assolutamente insoddisfatto dopo il terzo posto ottenuto in griglia, vista la superiorità mostrata dalle due Red Bull Considerando che gli basta un settimo posto per festeggiare, a Lewis Hamilton la terzo posizione in griglia va più che bene. La Red Bull si dimostra di un altro pianeta in Messico, lasciando le briciole a Mercedes e Ferrari, costrette a dividersi seconda e terza fila. photo4/Lapresse Un ...

Il nuovo rapporto del Club di Roma : si può ancora salvare il Pianeta - ma Non c'è più tempo da perdere : Economia circolare e riduzione delle emissioni di CO2: le cinque aziende, Coop, Enel, LVHM/Bulgari, Novamont e Sofidel , diversissime tra loro per campo d'azione e strategie, sembrano avere come ...

No - Non saremo noi a 'salvare il pianeta' : "Il cambiamento climatico è diventato il coltellino svizzero per comprendere il mondo: tutto si spiega con esso, la fame, le guerre, il terrorismo, le malattie, i disturbi della fertilità. E ...

Renzi poco credibile? Zingaretti : “Non lo dico io ma i cittadini. Il governo? L’ha capito tutto il pianeta : ha sbagliato Def” : Per Renzi la credibilità è bassa? “Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana”. A dirlo è il candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Come corre subito a precisare l’ufficio stampa del governatore, Zingaretti “Non ha mai pronunciato la frase ‘Renzi non è credibile'”, bensì “come si evince dalla registrazione della trasmissione su Sky ha solo risposto in ...

Clima - Ministro Costa : l’Accordo di Parigi Non è sufficiente per salvare il pianeta : “Il rapporto Ipcc conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e che porteremo avanti anche alla Cop 24 di Katowice, l’accordo di Parigi non è sufficiente per evitare effetti disastrosi al pianeta“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento al Rapporto Ipcc delle Nazioni Unite pubblicato oggi. “Dobbiamo andare oltre e per farlo serve trovare urgentemente un accordo che sposti ...

Ronaldo - gol e sorrisi : le critiche Non lo sfiorano - è di un altro pianeta : Di gatte da pelare, di sentenze da aspettare, di moralisti della porta accanto, il mondo è pieno. Specialmente il suo.