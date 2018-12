Nintendo Switch Online | in arrivo Ninja Gaiden e altri due giochi NES la prossima

The Last Story II : la versione per Nintendo Switch compare nel listino di un rivenditore tedesco : La versione Nintendo Switch di The Lost Story II è recentemente apparsa sul listino del noto rivenditore tedesco Media Markt. Cosa molto strana se pensate che solo poco tempo fa Nintendo ha registrato il marchio The Last Story.Come riporta Nintendo Enthusiast, il gioco è un sequel di The Last Story, apparso per la prima volta su Wii nel 2012 e sviluppato da Mistwalker and AQ Interactive. Per capirci il primo è lo studio di Hironobu Sakaguchi, ...

ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK disponibile da oggi su PlayStation 4 - Nintendo Switch e Steam : KOEI TECMO Europe è fiera di annunciare che ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK è ora disponibile solo in versione digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam. ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK da oggi in digitale su PS4, Switch e PC Il DELUXE PACK include tutti i tre amati titoli di GUST dell’ARLAND Trilogy: ATELIER Rorona: The Alchemists of ARLAND DX, ATELIER Totori: The ...

Il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe disponibile anche in Italia : Accendi i motori e metti il piede ben saldo sull’acceleratore – il bundle Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia. Mario Kart 8 Deluxe in budle con Switch anche in Italia Con le feste dietro l’angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo ...

Il bundle Nintendo Switch+Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata è ora disponibile : Accendete i motori e mettete il piede ben saldo sull'acceleratore perché il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia.Con le feste dietro l'angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo Switch, una coppia di controller Joy-Con (Rosso Neon / Blue Neon) e un codice ...

Assassin's Creed Compilation per Nintendo Switch compare nei listini di un rivenditore tedesco : Assassin's Creed su Nintendo Switch è diventato realtà con la versione cloud di Odyssey, ma, stando a un'indiscrezione apparsa in rete, l'ibrida potrebbe vedere l'arrivo di una Compilation.Come segnala Nintendoeverything, il rivenditore tedesco MediaMarkt ha elencato Assassin's Creed Compilation per Nintendo Switch e altre piattaforme. La pagina include anche una data di lancio provvisoria, fissata al 29 marzo. Non vengono fornite ulteriori ...

Firewatch : rivelata la data di uscita su Nintendo Switch : Firewatch è un'interessante avventura in prima persona realizzata dagli studi di Campo Santo, e finalmente possiamo sapere quando il gioco metterà piede su Nintendo Switch.Come riporta Eurogamer infatti lo sviluppatore ha infatti confermato in un Tweet che il gioco sarà disponibile per la console della grande N il 17 novembre, e verrà lanciato simultaneamente in America, Australia, Europa e Giappone.Firewatch è stato lanciato per la prima volta ...

Recensione Valiant Hearts per Nintendo Switch : i videogiochi raccontano la Grande Guerra : Valiant Hearts: The Great War non è un gioco “nuovo”, nel senso che è già uscito nel 2014 su molte altre piattaforme. Questo non significa che la recente uscita su Nintendo Switch sia un male, anzi, è la riscoperta di un titolo molto particolare, soprattutto per i temi che tratta. Ha vinto tanti premi perché utilizza il medium videoludico per raccontare quello che di solito i giochi non narrano, cioè la Prima Guerra Mondiale vista da una ...

L’anno prossimo Nintendo Switch potrebbe superare PlayStation 4 : Dopo un 2018 decisamente positivo, il 2019 potrebbe essere l’anno del riscatto per Nintendo Switch, console del gruppo giapponese molto apprezzata dai suoi fan ma rimasta decisamente indietro nella corsa contro le avversarie Xbox One e PlayStation 4. Lo ipotizzano le previsioni pubblicate in queste ore da Strategy Analytics, secondo le quali la macchina ibrida di Nintendo potrebbe arrivare, nel corso dei 12 mesi che inizieranno a gennaio, ...

Grid Autosport arriva nel 2019 su Nintendo Switch : Grid Autosport, l'apprezzato racing del 2014 sviluppato da Codemasters, ha visto la luce su una larga varietà di dispositivi uscendo anche su piattaforme iOS e su Mac, grazie al lavoro del piccolo studio londinese Feral Interactive.Come riporta Eurogamer.net, Feral curerà anche l'imminente versione Switch del gioco, che oggi apprendiamo essere prevista per il 2019. Grid Autosport sarà sicuramente apprezzato dai possessori di Switch che ...

Nintendo Switch : gli analisti suggeriscono un taglio del prezzo e una nuova versione della console : Nintendo Switch ha avuto un enorme successo nel suo primo anno ma non è riuscito a mantenere lo slancio quando si è trattato di passare al secondo anno di vita.Nintendo aveva l'obiettivo di distribuire 38 milioni di unità entro la fine di marzo 2019, ma le previsioni sono state riviste da alcuni analisti che affermano che la console potrà arrivare a un massimo di 35 milioni.Gli stessi analisti credono che la situazione non migliorerà presto, ma ...

Omno riceve un nuovo trailer e uno stretch goal su Kickstarter per le versioni PS4 e Nintendo Switch : Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Omno, un interessante puzzle game focalizzato sull'esplorazione sviluppato da Jonas Manke e attualmente su Kickstarter, che aveva ricevuto questa settimana la prima, breve demo giocabile.Oggi Manke ha reso disponibile un nuovo gameplay trailer del gioco, che ci dà un assaggio delle incredibili atmosfere che potremo vivere in Omno. In concomitanza con l'uscita del trailer, lo sviluppatore ha annunciato un ...

Il port di Guacamelee! 2 per Nintendo Switch ha una data d'uscita : DrinkBox Studios ha annunciato oggi la data d'uscita della versione per Nintendo Switch di Guacamelee! 2, l'interessante metroidvania sviluppato dallo studio canadese che sarà disponibile sulla console ammiraglia Nintendo dal 10 dicembre 2018.Come riferisce Gematsu, i pre-order sono disponibili da oggi e sono offerti col 10% di sconto sul prezzo originale di Guacamelee! 2. Chi invece già possiede la Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ...

Nintendo attualmente non ha piani per portare The Legend of Zelda : Skyward Sword su Switch : Il produttore della serie di Zelda, Eiji Aonuma, ha creato molte aspettative quando ha parlato di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Switch. Questo è accaduto al recente concerto dedicato a Zelda in Giappone. Pur non confermandolo esplicitamente (le parole esatte di Aonuma erano: "sappiamo cosa stai pensando, Skyward Sword su Switch, giusto?"), sembrava una possibilità.Come saprete, Nintendo ha portato le edizioni HD di The Legend of Zelda: ...