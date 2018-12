huffingtonpost

: Nella saga dei litigi con Meghan, il pensiero di Kate è rivolto a Lady Diana - HuffPostItalia : Nella saga dei litigi con Meghan, il pensiero di Kate è rivolto a Lady Diana - UniVerona : 'È stato un viaggio nella profondissima connessione tra l'ideologia di quei tempi ed oggi'. Così Francesca Melandri… - RFantazzini : @EsterFerina È una lettura che consiglio tranquillamente, anche ai non appassionati di fantasy. È stato bravissimo;… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) QuandoMiddleton si presenta ad una cerimonia non ce n'è per nessuno, tutti i riflettori saranno unicamente per lei. Se poi, durante il ricevimento annuale a Buckingham Palace dedicato agli ambasciatori e diplomatici di tutto il mondo, la Duchessa decide di indossare l'iconica tiara appartenuta aD è subito prima pagina.Protagonista indiscussa dello sfarzoso ricevimento di martedì sera a Buckingham Palace è stata la Cambridge Lover's Knot, la tiara di diamanti e perle appartenuta aD e riportata alla luce per volere della Regina proprio conGli inglesi amano, eama omaggiare in ogni occasione. L'ultima occasione è stata proprio l'importante ricevimento annuale e pre-natalizio a palazzo dal famoso dresscode: bianco. Il tris di donne più spiate d'Inghilterra,, Camilla e la Regina, si è presentato ...