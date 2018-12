Nel reatino esplode autocisterna mentre rifornisce un distributore tra le 2 vittime un

Esplosione in distributore Nel reatino - feriti tra soccorritori : Roma, 5 dic., askanews, - E' stata costituita immediatamente l'unità di crisi presso l'Ares 118 di Roma dopo l'Esplosione, avvenuta sulla via Salaria, nel reatino, di un distributore di GPL. La ...

A fuoco un distributore di benzina sulla Salaria Nel reatino - 15 feriti : Roma, 5 dic., askanews, - Un boato e poi le fiamme: l'esplosione in un distributore di carburanti al km 29 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti, ha provocato una ...

Scossa di magnitudo 3.0 Nel Reatino : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Reatino. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 2:02 ad una ...

Terremoto Nel reatino - nella notte scossa di magnitudo 3.0 - : L'epicentro del sisma, avvenuto alle 2:02, a una profondità di 11 km, è stato individuato a 1 chilometro da Accumoli e a 8 da Amatrice

Scossa di terremoto 3.4 Nel reatino - epicentro a Montenero Sabino : È stata di magnitudo 3.4 la Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nel reatino. Lo rende noto l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 19.50, con epicentro ad un chilometro dal comune di Montenero Sabino, alle porte di Rieti, e ipocentro a una profondità di 10 chilometri.La Scossa, preceduta da un forte boato, è stata distintamente avvertita a Rieti e in ...

Forte scossa di terremoto Nel Reatino : 20.03 Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Rieti poco prima delle 20. Secondo un primo provvisorio rilevamento dell'Igv, la magnitudo sarebbe stata tra 3.4 e 3.9. Sono in corso verifiche in tutto il territorio. La scossa è stata sentita anche a Roma.