Nel pianeta dei giganti la locomotiva è Fiat Chrysler

Marte - Insight ha aperto i panNelli solari e manda il selfie dal pianeta rosso : Marte, Insight dopo un atterraggio perfetto ha aperto i pannelli solari e manda il selfie dal pianeta rosso Il lander Insight della Nasa ha aperto i pannelli solari, coronando così il successo di una discesa perfetta sul suolo di Marte. Ha anche inviato il primo selfie, postandola sul profilo Twitter della missione e commentando “Qui c’è una bellezza tranquilla. Mi guardo attorno per esplorare la mia nuova casa”. Dopo sette ...

Arrivata su Marte la sonda con il “naso” italiano : farà un viaggio Nel sottosuolo del pianeta : Dopo un viaggio interplanetario di 58 milioni di chilometri la sonda spaziale Insight è atterrata su Marte, nella zona vulcanica “Elysium Planitia”. Il segnale radio tanto atteso al centro Nasa Jpl di Pasadena, in California, è arrivato però 8 minuti dopo, a causa della distanza tra Marte e Terra. Un tempo breve, perché solitamente è di 14 minut...

TV - RAI5 : “Monkeys : il pianeta dei primati” - l’habitat Nelle Americhe : Dall’agile scimmia ragno alla scimmia urlatrice, dal piccolo saguino dotato di affilati artigli alla destrezza della scimmia cappuccino: le molteplici specie che popolano le Americhe sono uno spettacolo affascinante. Ma con la distruzione dei loro habitat, oggi, la sopravvivenza di queste specie è ad alto rischio. Nel terzo ed ultimo episodio della serie “Monkeys: il pianeta dei primati”, in onda lunedì 5 novembre alle 14.50 su RAI5, il biologo ...

"Un radar dall'Argentario a Marte" : un convegno per parlare dell'acqua Nel pianeta rosso : ... è la volta, sabato 27 ottobre alle 11.30, sempre nella sala consiliare e con la collaborazione del centro studi Don Pietro Fanciulli, della scienza. " Un radar dall'Argentario a Marte ", questo il ...

Pianeta Terra e AWS : applicazioni Nel cloud al servizio dell’agricoltura : “Un mondo #FameZero entro il 2030 è possibile”: è questo lo slogan della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, celebrata nei giorni scorsi dalla FAO. Istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della fame nel mondo, si è trattato di un’occasione per guardare al futuro e pianificare interventi a favore di una popolazione mondiale in continua crescita. Se scegliere uno stile di vita sostenibile è quanto possono mettere in atto i ...

Marte - ossigeno Nell'acqua salata scoperta sul pianeta : la vita è possibile : Se il pianeta rosso abbia mai ospitato la vita, i ricercatori non sanno dirlo. Quel che è certo, invece, è che per le condizioni di recente emerse su Marte potrebbero esserci microrganismi e, forse, anche forme di vita più complesse. Dopo la sensazionale scoperta fatta quest'estate di un lago d'Acqua liquida salata posto a un chilometro e mezzo di profondita' sotto i ghiacci del polo sud di Marte, ora la comunita' scientifica [VIDEO] svela ...

Scoperto nuovo oggetto Nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? : Scoperto nuovo oggetto nel sistema solare che riconduce al Pianeta Nove? Il Pianeta Nove sembra essere tornato di moda dopo la scoperta di un nuovo e misterioso Pianeta grazie ad un team di astronomi del Carnegie Institution for Science che ha calcolato l’orbita di un oggetto Scoperto recentemente e situato ben oltre Plutone, rivelando ulteriori evidenze della possibile presenza del famoso Pianeta Nove ai confini del sistema solare. Lo studio è ...

Giappone : Hamilton di un altro pianeta Nelle libere - Vettel 3° : Il GP del Giappone prende il via nel segno della Mercedes e di Lewis Hamilton, che ha chiuso davanti a tutti le prime due sessioni di prove libere, la seconda sulle supersoft con un tempone di 1m 28.217s, a 4 decimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, a 0.833s […] L'articolo Giappone: Hamilton di un altro pianeta nelle libere, Vettel 3° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

La Caccia al Pianeta X porta alla scoperta di Goblin - un nuovo pianeta Nel sistema solare : La Caccia al pianeta X porta alla scoperta di Goblin, un nuovo pianeta nel sistema solare La ricerca del pianeta X da al nostro sistema solare un nuovo inquilino. Si chiama 2015 TG387, ma è stato soprannominato Goblin: ha circa 300 chilometri di diametro e impiega 40.000 anni per compiere la sua orbita intorno al Sole. È stato trovato per caso, mentre si dava la Caccia all’inafferrabile pianeta X. L’annuncio della scoperta, descritta ...

