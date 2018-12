'Ndrangheta,90 arresti in diversi Stati

: #UltimOra 'Ndrangheta, blitz tra Europa e Sud America: 90 arresti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra 'Ndrangheta, blitz tra Europa e Sud America: 90 arresti #canale50 - ranocchia3 : RT @MediasetTgcom24: Blitz mondiale contro 'ndrangheta:90 arresti tra Europa e Sudamerica #'ndrangheta - continimarco : 'Ndrangheta: blitz tra Europa e Sudamerica, 90 arresti -

Imponente operazione di Polizia e Guardia di Finanza, coordinata in Italia dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo (Dda), contro le articolazioni della 'in Europa e Sud America. Impegnate autorità giudiziarie e forze di Polizia di Germania, Paesi Bassi e Belgio. In esecuzione 90. Associazione mafiosa,traffico internazionale di droga, riciclaggio e intestazione fittizia di beni alcune delle accuse. Fra i destinatari del provvedimento esponenti di cosche attive nella Locride.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)